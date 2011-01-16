به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، مظفر حاجیان در نشست مشترک با بسیجیان و مسئولین شهر بهارستان اصفهان، افزود: عملیات اجرایی طرح متروی بهارستان به اصفهان همزمان با دهه مبارک فجر سال جاری آغاز خواهد شد.

وی به بودجه مورد نیاز این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: برای اجرای این طرح 550 میلیارد ریال اعتبار لازم است.

فرماندار اصفهان با اشاره به بودجه اختصاص یافته اولیه برای اجرای طرح متروی بهارستان به اصفهان، تصریح کرد: در مرحله اول 100 میلیارد ریال به اجرای این طرح اختصاص یافته است.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه بودجه قابل توجهی به اجرای پروژه‌های عمرانی شهر بهارستان اختصاص یافته است، اضافه کرد: از اعتبارات تملک دارائیهای شهرستان اصفهان، 15 میلیارد ریال در قالب شش پروژه به شهر بهارستان اختصاص یافته است.

حاجیان همچنین به پروژه‌های اجرا شده در یک سال گذشته در شهر بهارستان اشاره کرد و بیان داشت: در یک سال گذشته نیز هشت پروژه با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

وی یکی دیگر از طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی در شهر بهارستان را احداث 15 هزار واحد مسکن مهر در این شهر دانست.

فرماندار اصفهان افزود: در مرحله اول سه هزار واحد فراخوان شده که به صورت سند واگذاری قطعی است.

وی به تاخیر در اجرای تقاطع غیرهمسطح شهر بهارستان و واگذاری اجرای این پروژه به اداره کل راه و ترابری استان اصفهان خبر داد و گفت: تاکنون 200 میلیارد ریال برای آزادسازی زمینهای این تقاطع هزینه شده و در تیرماه سال آینده نیز شاهد افتتاح و بهره‌برداری از این تقاطع خواهیم بود.

حاجیان تصریح کرد: اجرای تصفیه خانه فاضلاب، دوبانده شدن جاده قلعه شور به رحیم‌آباد و ساماندهی محله‌ها از جمله پروژه‌های موثر شهر بهارستان محسوب می‌شود.