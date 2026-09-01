https://mehrnews.com/x3cXmT ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۰ کد مطلب 6934915 استانها گلستان استانها گلستان ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۰ رامیان شاهد اجتماع شبانه مردم شد رامیان- اجتماع شبانه مردم رامیان با تأکید بر وحدت و ایستادگی در برابر تهدیدها برگزار شد. دریافت 13 MB کد مطلب 6934915 کپی شد مطالب مرتبط دلاور تنگستانی که حماسه بی پایان غیرت در خلیج فارس را زنده کرد صد و هشتاد و پنجمین موج حضور بجنوردیها در میدان تجمع شبانه مردم بوشهر وحدت و ایستادگی پیام مردم سنندج در اجتماعات شبانه روایت مهر از صد و هشتاد و پنجمین حضور مردم آستانه در تجمعات تجمع شبانه مردم در برازجان راهپیمایی و اجتماع شبانه مردم انقلابی آبدان سردار جوانی: دشمن راهی جز پذیرش قدرت ایران ندارد آخرین جزئیات از برخورد خودرو به تجمع مردمی در بولوار وکیلآباد مشهد برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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