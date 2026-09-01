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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۰

رامیان شاهد اجتماع شبانه مردم شد

رامیان شاهد اجتماع شبانه مردم شد

رامیان- اجتماع شبانه مردم رامیان با تأکید بر وحدت و ایستادگی در برابر تهدیدها برگزار شد.

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کد مطلب 6934915

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