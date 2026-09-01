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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۱

آزادشهری‌ها بار دیگر به میدان آمدند

آزادشهری‌ها بار دیگر به میدان آمدند

آزادشهر- مردم آزادشهر با حضور در اجتماع شبانه، بر تداوم همبستگی و انسجام خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6934905

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