13رشته تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین دهقان پیش از ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، که با حضور معاون آموزشی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به عملکرد دانشگاه طی چهار سال گذشته، اظهار داشت: طی این مدت 16 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه از مرحله استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافته است .

وی همچنین از اخذ مجوز دانشکده های پرستاری مامائی قاین، پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دندانپزشکی بیرجند، فوریتهای پزشکی بیرجند و ارتقاء آموزشکده بهداشت و پیراپزشکی بیرجند به دانشکده طی چهار سال گذشته خبر داد .

دهقان انجام تعمیرات اساسی تمامی خوابگاه های دانشجویی اعم از ساختمانی و تاسیساتی و افزایش امکانات رفاهی از قبیل تجهیز تمامی اتاقهای خوابگاه ها به امکانات جانبی، ساخت و تجهیز سالن مطالعه برای خوابگاه های دانشجویی، تجهیز سلف سرویس جدید دانشگاه با امکانات جدید با اعتباری بالغ بر 150 میلیون تومان و پرداخت وام صندوق رفاه به دانشجویان را از دیگر فعالیتهای دانشگاه برشمرد .

معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یادآور شد: اعزام دانشجویان به اردوهای مختلف، برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی، انتشار نشریات دانشجویی و برگزاری جلسات فرهنگی مذهبی در مناسبت های مختلف از عمده ترین فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی داتشگاه علوم پزشکی بیرجند است .

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم، با بیان اینکه توجه به مسائل فکری و فرهنگی دانشجویان شبیخون فرهنگی که دشمنان پایه ریزی کردند را خنثی می کند، گفت: توجه به مسائل فکری و فرهنگی دانشجویان باید مد نظر قرار گیرد چرا که این امر جوانان و کشور را از گزند و شبیخون فرهنگی که دشمنان پایه ریزی کردند مصون می کند .

محمد ابراهیم افشاری به مرز مشترک استان با کشور افغانستان اشاره کرد و افزود: این کشور از لحاظ مسائل بهداشتی دارای معضلاتی است که باید در این راستا مسئولین توجه به روستائیان و مرزنشینان را مورد توجه جدی قرار دهند .

وی خاطر نشان کرد: راه اندازی بیمارستان 200 تختخوابی بیرجند و 100 تختخوابی فردوس باید پیگیری شود و این امر نیازمند توجه وزارت بهداشت است .

افشاری بر توجه به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه تاکید کرد و بیان داشت: توجه به روستائیان و مرزنشینان باید مد نظر تمامی مسئولان باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: همکاری و مساعدت مرزنشینان با مسئولین امنیتی موجب شده، استانی که بیشترین مرز مشترک را با افغانستان دارد جزو امن ترین استان های کشور باشد .