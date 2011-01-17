13رشته تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین دهقان پیش از ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، که با حضور معاون آموزشی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به عملکرد دانشگاه طی چهار سال گذشته، اظهار داشت: طی این مدت 16 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه از مرحله استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافته است.
وی همچنین از اخذ مجوز دانشکده های پرستاری مامائی قاین، پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دندانپزشکی بیرجند، فوریتهای پزشکی بیرجند و ارتقاء آموزشکده بهداشت و پیراپزشکی بیرجند به دانشکده طی چهار سال گذشته خبر داد.
دهقان انجام تعمیرات اساسی تمامی خوابگاه های دانشجویی اعم از ساختمانی و تاسیساتی و افزایش امکانات رفاهی از قبیل تجهیز تمامی اتاقهای خوابگاه ها به امکانات جانبی، ساخت و تجهیز سالن مطالعه برای خوابگاه های دانشجویی، تجهیز سلف سرویس جدید دانشگاه با امکانات جدید با اعتباری بالغ بر 150 میلیون تومان و پرداخت وام صندوق رفاه به دانشجویان را از دیگر فعالیتهای دانشگاه برشمرد.
معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یادآور شد: اعزام دانشجویان به اردوهای مختلف، برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی، انتشار نشریات دانشجویی و برگزاری جلسات فرهنگی مذهبی در مناسبت های مختلف از عمده ترین فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی داتشگاه علوم پزشکی بیرجند است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم، با بیان اینکه توجه به مسائل فکری و فرهنگی دانشجویان شبیخون فرهنگی که دشمنان پایه ریزی کردند را خنثی می کند، گفت: توجه به مسائل فکری و فرهنگی دانشجویان باید مد نظر قرار گیرد چرا که این امر جوانان و کشور را از گزند و شبیخون فرهنگی که دشمنان پایه ریزی کردند مصون می کند.
محمد ابراهیم افشاری به مرز مشترک استان با کشور افغانستان اشاره کرد و افزود: این کشور از لحاظ مسائل بهداشتی دارای معضلاتی است که باید در این راستا مسئولین توجه به روستائیان و مرزنشینان را مورد توجه جدی قرار دهند.
وی خاطر نشان کرد: راه اندازی بیمارستان 200 تختخوابی بیرجند و 100 تختخوابی فردوس باید پیگیری شود و این امر نیازمند توجه وزارت بهداشت است.
افشاری بر توجه به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه تاکید کرد و بیان داشت: توجه به روستائیان و مرزنشینان باید مد نظر تمامی مسئولان باشد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: همکاری و مساعدت مرزنشینان با مسئولین امنیتی موجب شده، استانی که بیشترین مرز مشترک را با افغانستان دارد جزو امن ترین استان های کشور باشد.
در این مراسم قاسم کریمی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند معرفی و از زحمات مراد هاشم زهی رئیس سابق این دانشگاه قدر دانی شد.
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