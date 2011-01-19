شکایت از عوامل سریال قهوه تلخ در دادگاه ناحیه 19 تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سید یزدان میرزادگی که سابقه فعالیت هنری در بخشهای فیلمنامه نویسی، دستیاری کارگردانی و بازیگری در سینما و تلویزیون را در کارنامه کاری خود دارد، سه ماه پیش شکایت نامه ای علیه مهران مدیری، خشایار الوند و امیر مهدی ژوله طرح کرد مبنی بر اینکه عوامل تهیه و پخش سریال قهوه تلخ از نام و مضمون کلی فیلمنامه وی به نام خودشان استفاده کرده اند. او مدعی است در سال 85 فیلمنامه درام قهوه تلخ را نوشته و در تاریخ 15/7/85 در بانک فیلمنامه ایران آن را به ثبت رسانده است. در مضمون فیلمنامه وی، فردی قهوه تلخ را نوشیده و به زمان گذشته رفته و دوباره با نوشیدن همان قهوه به زمان حال برمی گردد.

اما مضمون فیلمنامه نوشته شده توسط امیرمهدی ژوله و خشایار الوند با عنوان قهوه تلخ نیز تقریبا همین مضمون را دارد با این تفاوت که نوشته این دو نفر فیلمنامه ای طنز برای سریال است درحالی که نوشته میرزادگی درام سینمایی است. با اینحال میرزادگی می گوید می توان مضمون یک فیلمنامه را بسط داد و آن را به سریال تبدیل کرد.

بعد از طرح شکایت میرزادگی از عوامل سریال قهوه تلخ، علی زارعی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی که وکالت پرونده شکایت یزدان میرزادگی از این افراد را بر عهده دارد در تاریخ 24 آبانماه امسال نامه ای به بازپرس دادسرای ناحیه 19 تهران نوشت و در بخشهایی از آن ذکر کرد که با استناد به بند 1 ماده 2 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان که هر نوشته هنری، مانند فیلمنامه اثر بوده و مورد حمایت این قانون است و استناد به ماده 3 قانون مرقوم، حقوق صاحب اثر شامل حق انحصاری نشر است و همچنین طبق ماده 17 این قانون حتی نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچکس در هر پست و مقامی نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع و یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کار برد.

وی در نامه خود این سوال را مطرح کرد که آیا استفاده از نام اثر موکل و محتوای اثر، آنهم در مهمترین قسمت فیلمنامه یعنی نوشیدن قهوه تلخ و بازگشت به زمان گذشته مصداق کامل نقض قانون حمایت از حقوق مولفان، منصفان و هنرمندان نیست؟

با توجه به ثبت اثر از جانب موکل در تنها مرجع ثبت فیلمنامه در ایران و همچنین اطلاع همگان از ثبت اثر و حتی انتشار عنوان اثر به نام موکل در مجله بانی فیلم در کنار نام آقای خشایار الوند و اثر ایشان (ماکسیما) که اکنون ادعای نویسندگی قهوه تلخ را دارند و با توجه به پوسترهای تبلیغاتی چاپ شده در سال 86 توسط سازمان سینمایی فجر و سوابق موکل به نویسندگی جملگی حکایت از حقانیت موکل و صحت ادعای وی دارد.

زارعی در این نامه تقاضای جلوگیری از پخش سریال قهوه تلخ و صدور قرار مجرمیت را خواستار شده است. پس از آن موضوع پیگیری شد و عوامل سریال قهوه تلخ به دادسرا فراخوانده شدند. تا اینکه بعد از برگزاری جلسه ای، مهران مدیری، ژوله و الوند درخواست ده روز مهلت برای دریافت رضایت از سوی شاکی را اعلام کردند.

یزدان میرزادگی در تاریخ 7/9/1389 تنها رضایت حقوقی خود را درباره این پرونده اعلام کرد. اما او در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در این مدت عوامل سریال قهوه تلخ به صورت شفاهی قول انجام تعهداتی را به من دادند اما تا کنون به هیچیک از آن تعهدات عمل نکرده اند.

میرزادگی با بیان اینکه فیلمنامه سریال قهوه تلخ ثبت نشده است ادامه میدهد: اگر نویسندگان قبل از نوشتن هر متنی به بانک فیلمنامه مراجعه کنند دیگر شاهد آن نخواهیم بود که دو نفر یک نام و محتوا را برای اثر خود انتخاب کنند.

علی زارعی، وکیل پرونده قهوه تلخ نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد که به دلیل تعهدات اخلاقی صحبتی نمی کنم. او عملی نشدن تعهدات شفاهی عوامل سریال قهوه تلخ را هم رد نکرد.

پرونده شکایت از عوامل سریال قهوه تلخ با وجود رضایت کتبی یزدان میرزادگی هنوز باز است و این نویسنده قصد دارد تا در صورت عملی نشدن تعهدات عوامل سریال قهوه تلخ، دوباره از مدیری، ژوله و الوند شکایت کند.

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گزارش: فاطیما کریمی