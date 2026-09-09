دستیار پوتین: آمریکا باید هرگونه کمک به اوکراین را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف دستیار رئیسجمهور روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: حجم کمک های آمریکا به کی یف در دوره ریاست جمهوری ترامپ به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است.
دستیار رئیسجمهور روسیه در این باره ادامه داد: آمریکا برای حل و فصل فوری مناقشه اوکراین باید هرگونه کمک به رژیم کی یف را متوقف کند. پوتین و ترامپ در تماس تلفنی اخیر خود درباره گامها و اقدامات احتمالی مسکو و واشنگتن برای حل بحران اوکراین و همچنین توسعه روابط دوجانبه گفتگو کردند.
یوری اوشاکوف سپس اضافه کرد: پوتین، ویتکاف و کوشنر در رابطه با امکان ازسرگیری مذاکرات سهجانبه درباره اوکراین گفتگو کردند. مذاکرات سه جانبه بین روسیه، ایالات متحده و اوکراین در مورد مسئله کی یف ممکن است در ابوظبی ادامه یابد.
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