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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

دستیار پوتین: آمریکا باید هرگونه کمک به اوکراین را متوقف کند

دستیار پوتین: آمریکا باید هرگونه کمک به اوکراین را متوقف کند

دستیار رئیس‌جمهور روسیه در سخنانی اعلام کرد: آمریکا برای حل‌ و فصل فوری مناقشه اوکراین باید هرگونه کمک به رژیم کی‌یف را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌جمهور روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: حجم کمک‌ های آمریکا به کی‌ یف در دوره ریاست‌ جمهوری ترامپ به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.

دستیار رئیس‌جمهور روسیه در این باره ادامه داد: آمریکا برای حل‌ و فصل فوری مناقشه اوکراین باید هرگونه کمک به رژیم کی‌ یف را متوقف کند. پوتین و ترامپ در تماس تلفنی اخیر خود درباره گام‌ها و اقدامات احتمالی مسکو و واشنگتن برای حل بحران اوکراین و همچنین توسعه روابط دوجانبه گفتگو کردند.

یوری اوشاکوف سپس اضافه کرد: پوتین، ویتکاف و کوشنر در رابطه با امکان ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین گفتگو کردند. مذاکرات سه جانبه بین روسیه، ایالات متحده و اوکراین در مورد مسئله کی یف ممکن است در ابوظبی ادامه یابد.

کد مطلب 6942519

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