ناهمگونی و عدم همپوشانی در صدر چالشهای فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، دو کتاب "درآمدی بر آشنایی با سیاستگذاران و مجریان فرهنگی کشور" و "مدیریت فرهنگی" نوشته علیمحمد نائینی عصر امروز سه شنبه 28 دیماه در فرهنگسرای رسانه رونمایی ‌شد.

در ابتدای نشست محمد لسانی معاون آفرینش و اجرای فرهنگسرای رسانه در سخنانی اشاره کرد: یکی از مهم‌ترین رسانه‌ها، کتاب با دو ویژگی مهم عمق ارتباط و ماندگاری است. رسانه‌های تصویری یا توده‌ای موجی را می‌پراکنند که با آمدن موج دیگر ماندگاری خود را از دست می‌دهند. در قیاس با این رسانه‌ها متوجه می‌شویم که کتاب ماندگارترین رسانه است. از سوی دیگر عمق پیام و نفوذ کتاب هم مهم است. کتاب با اندیشه سر و کار دارد در حالیکه دیگر رسانه‌ها گوش ها و چشم‌ها را می‌ربایند.

وی ادامه داد: فرهنگسرای رسانه در سیاست توجه به رسانه کتاب تاکنون 18 برنامه رونمایی کتاب برگزار کرده تا از این مسیر بتوانیم ارتباط بین کتاب و مخاطب را فراهم کنیم.

در ادامه مراسم امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در سخنانی اشاره کرد: آشنا و معرفی کردن مخاطب با تولیدات فرهنگی دغدغه‌ای است که علیرغم کارهای انجام شده هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده‌ایم و هنوز مخاطبان محصولات فرهنگی از تولیدات این عرصه به درستی خبردار نمی‌شوند و در نتیجه این محصولات به دست آنها نمی‌رسد. چنین خلئی باعث شد که فرهنگسرای رسانه به معرفی محصولات فرهنگی برجسته به ویژه در حوزه نشر بپردازد.



خوراکیان: ناهمگونی و عدم همپوشانی از چالشهای فرهنگی ماست

وی افزود: کاری که این فرهنگسرا با کمک رسانه‌ها انجام می‌دهد مسیری را هموار می‌کند که در آن مخاطبان بتوانند با محصولات شاخص آشنا شوند. درباره کتاب "درآمدی بر آشنایی با سیاستگذاران و مجریان فرهنگی کشور" نوشته نائینی هم باید گفت این اثر دو ویژگی مهم دارد یکی اینکه ناظر بر یکی از مشکلات فعلی در عرصه کار فرهنگی است و آن‌ هم این است که نگاه بخشی‌گرایی و جزئی‌نگری در حوزه فرهنگ مانع این شده است که هر بخش به بخش های دیگر و همچنین کلیت ساختار فرهنگی کشور نظر کند.

خوراکیان اشاره کرد: در حال حاضر مدیران نهادهای فرهنگی بدون توجه به فعالیت‌هایی که در جاهای دیگر انجام می شود برای سازمان خودشان برنامه‌ریزی می‌کنند. ما اگر فهرستی از چالش‌های فرهنگی تهیه کنیم در صدر آن ناهمگونی و عدم همپوشانی در جریان کلی کشور قرار می‌گیرد. این کتاب یکی از مهمترین کارکردهایش این است که خیلی گویا و روان این نگاه همه‌جانبه را منتقل می‌کند. این کتاب کمک می کند تا یک مدیر چه در نهادی بزرگ و چه در تشکلی کوچک از نقشه جامع فرهنگی در عرصه مدیریت و اجرا و سیاستگذاری مطلع شود.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچنین تاکید کرد: این کتاب می‌تواند تلاشی باشد برای اصلاح این تفکر که هر مدیر تنها خودش را نبیند بلکه به نقشه جامع فرهنگی توجه کند. خواندن این کتاب برای مدیران فرهنگی لازم است که با توجه به اینکه در هر بخش اختصار رعایت شده استفاده از آن دشوار نیست.

خوراکیان ویژگی دوم کتاب را اینگونه برشمرد: مطالب این اثر دستاوردی است که در تجربه و برنامه‌ریزی فرهنگی به دست آمده است. یک مدیر فرهنگی ده‌ها برنامه و سیاست فرهنگی را می‌تواند از این کتاب دریابد که در نهایت به همسویی و همگرایی و نگاه همه جانبه در فرهنگ منجر می‌شود. همه ما باید بدانیم که جزئی از کل هستیم که آن کل باید عرصه فرهنگ را به مقصد برساند. این کتاب همچنین می‌تواند مبنای چند کتاب دیگر باشد که باید به تدوین آنها توجه کرد.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش درباره برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران توضیح داد: به دور از هر نوع مبالغه و تبلیغات می‌گویم که سازمان حرکت نرم‌افزاری ارزشمندی را در سال 89 انجام داده که نتایج آن در سال 90 دیده می‌شود و من نوید یک تحول جدی را در سازمان می‌دهم.خبرهای متعدد و پی در پی در سال آینده خواهیم داشت که هدف آنها رفتارسازی شهروندان و نقش آفرینی آنها در رفتارهای شهری است. میزبان اعلام این برنامه‌ها نیز فرهنگسرای رسانه خواهد بود.



ناظمی: به کانون‌های الحادی دشمنان یورش ببریم



مهدی ناظمی دبیر کارگروه مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ویراستار علمی کتاب "درآمدی بر آشنایی با سیاستگذاران و مجریان فرهنگی کشور" سخنران بعدی مراسم بود که گفت: انقلاب و جمهوری اسلامی دنبال هدفی است که این هدف همه اولیا و انبیا بوده و آن‌هم بازگرداندن کرامت انسانی به انسان‌های زمانه است. نظام ما درگیر مبارزه عظیم و جدی با آنهایی است که این کرامت را گرفته و مردم را به بت‌پرستی مدرن دعوت می کنند.

وی اضافه کرد: دشمنان در هر مقطع راهبردهای مختلف را در پیش گرفتند که در دوره‌ای جنگ سخت و بی‌نتیجه بود و امروز تهاجم فرهنگی است. آنها جبهه عظیم فرهنگی علیه فرهنگ ما سامان داده‌اند و خودشان هم این را بیان می کنند پس لازم است در مقابل این هجوم مقاومت کرده و به کانون‌های اصلی الحادی آنها یورش ببریم.

ناظمی اشاره کرد: جنگ نرم جنگ علیه سرمایه اجتماعی که پشتوانه عظیم انقلاب است، تعریف شده است.آنها می‌خواهند به اعتماد عمومی نسبت به نظام لطمه بزنند و همه ما باید در یک جبهه متحد شده و در مقابل آنها قرار گیریم تا بار دیگر فتح‌المبین‌ها رخ دهد. برای سامان دادن این جبهه فرهنگی باید گام‌های علمی برداریم که یکی از آنها انتشار کتاب‌هایی از این دست است.



نائینی: به تربیت مدیر و کارشناس فرهنگی نپرداخته‌ایم





علیمحمد نائینی مولف کتاب "درآمدی بر آشنایی با سیاستگذاران و مجریان فرهنگی کشور" نیز در ادامه مراسم گفت: قدرت نظام اسلامی در فرهنگ آن است و مولفه اصلی قدرت آن قدرت نرم است که منبع اصلی قدرت نرم، فرهنگ است. مدیریت جنگ 8 ساله مبتنی بر فرهنگ بود و امروز دشمنان همین مولفه فرهنگ را هدف گرفته‌اند.

این نویسنده با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی درباره این خطر دچار غفلت بوده‌اند توضیح داد: به دلیل این غفلت کار تحول آفرین و اساسی صورت نگرفته است. مدیریت فرهنگی کاری تخصصی است که از این منظر هم مورد غفلت قرار گرفته و کمتر به تربیت مدیر و کارشناس فرهنگی پرداخته‌ایم. رشته‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها معلوم نیست کجا هستند.

وی افزود: این کتاب می‌تواند به افزایش دانش در عرصه فرهنگی کمک کند گرچه قطعا نیاز به تکمیل دارد ولی من در 16 سال تدریس و تجربه کار فرهنگی و خواندن آثار مختلف دیدم که در این زمینه خلاء جدی وجود دارد و نگاه به حوزه مدیریت فرهنگی تخصصی نیست و در زمینه جایگاه مدیریت فعالیت های فرهنگی کمتر کار شده است. فلسفه وجودی و اهداف سازمان‌ها معرفی نشده و نگرش سیستمی در بسیاری از دستگاه‌ها وجود ندارد.

نائینی در پایان صحبت‌هایش اشاره کرد: برای نوشتن درباره سازمان‌های فرهنگی مراجعاتی به اسناد و مطالب مکتوب و اینترنتی داشتم ولی برخی سازمان‌ها هیچ سند حقوقی به روزی که معرف آنها باشد، نداشتند که این نیز نقص دیگری است. کتاب حاضر به دلیل ساختاری که دارد لازم است در چاپ های بعدی تکمیل شود.

در پایان مراسم علی عسگری معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: ساده ترین تعریف از فرهنگ این است که آن را همه چیزی بدانیم که در جامعه جاری و ساری است. محیط رشد ما فرهنگ ما است. پس از انقلاب محیط رشد ما عوض شد و مکتب هنری - ادبی انقلاب تاسیس شد که نتیجه طبیعی عوض شدن فضا بود. به زمان جنگ هم که رسیدیم باز هم آنچه امروز به ذهنمان می‌رسد توجه به ابعاد فرهنگی آن است یعنی جنگ هم پدیده‌ فرهنگساز بوده است.

وی ادامه داد: کار تئوریک در زمینه فرهنگی انقلاب خیلی کم انجام داده‌ایم در حالیکه ایران ظرفیت های بالقوه تمدن سازی را دارد و باید درباره این تمدن‌سازی بیشتر کار کنیم تا بتوانیم مکتب فرهنگی بی بدیلمان را به دنیا عرضه کنیم .ما اگر این معنویت را تئوریزه نکرده و در قالب کتاب منتشر نکنیم نمی‌توانیم این انقلاب فرهنگی را به دیگران معرفی کنیم.

عسگری در پایان تاکید کرد: کتاب نائینی اتفاق خوب فرهنگی است که نهادهای فرهنگی را بازشناسی کرده ولی این نخستین گام است و باید با نگارش صدها کتاب دیگر دنبال شود. موسسات نام برده شده در کتاب مولود و محصول انقلاب است که باید درباره آنها بیشتر مطالعه کنیم.

نشست رونمایی این کتاب که هجدهمین نشست از سلسه نشستهای "زرین قلم" فرهنگسرای رسانه بود با مشارکت مؤسسه انتشاراتی روایت برپا شد.