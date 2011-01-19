به گزارش خبرگزاری مهر، "عبور" عنوان برنامه‌ای از گروه سیاسی شبکه دو سیماست که به بررسی عملکردهای متحدانه در دست یافتن پیروزی انقلاب می‌پردازد. این برنامه در 10 قسمت 25 دقیقه‌ای به کارگردانی و تهیه کنندگی علی تاجیک برای پخش در ایام دهه فجر آماده شده است.



"پله 32" به تهیه‌کنندگی علی‌اکبر ذاکری برنامه‌ای دیگر از گروه سیاسی شبکه دو سیماست که در آستانه سی و دومین فجر انقلاب اسلامی در 9 قسمت 25 دقیقه‌ای با آیتم‌های متنوعی چون پخش فیلم‌های شاخص و فاخر با مضمون انقلاب اسلامی همچون "ترن" ساخته مرحوم امیر قویدل، "تشریفات" به کارگردانی کامران قدکچیان، "خانه عنکبوت" کاری از علیرضا داودنژاد و ... و همچنین گفتگو با برخی عوامل سازنده آن، پخش نماهنگ، وله و سرودهای انقلابی، گفتگو با کارشناسان حوزه‌های مختلف همچون دکتر مهدی محمدی، دکتر اشرفی، حجت الاسلام و المسلمین راستگو و ... درباره موضوعاتی چون انقلاب اسلامی، بصیرت دینی و تأکید بر فرهنگ و تمدن دینی - ایرانی و ... به استقبال ایام خجسته فجر می‌رود.

فیلم تلویزیونی "صلات ظهر" از تولیدات گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما به کارگردانی و تهیه کنندگی افشین صادقی برای پخش از این شبکه در دهه فجر تولید می‌شود. این فیلم روایت‌کننده روزهایی از زندگی دو دوست است که پس از سال‌ها به یکدیگر می‌رسند.

برنامه‌های "روز از نو"، "غیرمنتظره" و "تصویر زندگی" کاری از گروه اجتماعی، اقتصاد و ورزش شبکه دو سیما در ایام دهه فجر برنامه‌های متناسب با این روزها پخش می‌کند.

گروه کودک و نوجوان برنامه‌های "عصرانه" به تهیه‌کنندگی اکرم معصومی، "شیب تند" به تهیه‌کنندگی نوید محمودی، "زنگ بهار" به تهیه‌کنندگی مسعود روشن پژوه، "شادونه در سرزمین دونه‌ها" به تهیه‌کنندگی علی‌اکبر ذاکری، "زنگ کتاب" به تهیه‌کنندگی خدیجه شهبازی، "مسابقه رنج و گنج" به تهیه‌کنندگی حمیدرضا توسلی و "بچه‌ها بیایید تماشا" به تهیه‌کنندگی سوسن کرامتی و ژاله موقر را برای ایام دهه فجر آماده کرده است.