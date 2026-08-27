به گزارش خبرنگار مهر، روحالله ابراهیمی بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح وضعیت طرحهای اقتصادی استان قم اظهار کرد: مجموعه پروژههایی که همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری میرسند، در بخشهای مختلف اقتصادی، تولیدی، زیرساختی و گردشگری اجرا شدهاند و مجموع سرمایهگذاری انجامشده برای آنها به ۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
وی افزود: تمامی منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این پروژهها از سوی بخش خصوصی تأمین شده و این موضوع بیانگر نقش قابل توجه سرمایهگذاری غیردولتی در پیشبرد طرحهای اقتصادی استان است.
ابراهیمی ادامه داد: بهرهبرداری از این طرحها زمینه ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از یکهزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کرده و بخشی از ظرفیتهای جدید اقتصادی و تولیدی قم در هفته دولت وارد مرحله بهرهبرداری میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به ترکیب پروژههای افتتاحی بیان کرد: از مجموع ۳۴ طرح اقتصادی، ۱۵ پروژه در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، هشت طرح در بخش صنعت، معدن و تجارت، هشت پروژه در حوزه زیرساختهای شهرکهای صنعتی و سه طرح نیز در بخش گردشگری قرار دارد.
سرمایهگذاری بخش خصوصی در قم به ۱۰ همت رسید
وی با اشاره به اهمیت طرحهای حوزه کشاورزی و امنیت غذایی گفت: یکی از پروژههای شاخص این بخش، مرحله نخست یک زنجیره بزرگ پرورش مرغ و تولید تخممرغ است که با ظرفیت ۱۲۰ هزار قطعه به بهرهبرداری رسیده است.
ابراهیمی افزود: اجرای این طرح در راستای تقویت ظرفیتهای تولیدی بخش کشاورزی و کمک به پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی انجام شده و میتواند بخشی از نیازهای این حوزه را پوشش دهد.
وی همچنین به ظرفیتهای علمی و فناورانه قم اشاره کرد و گفت: یکی از طرحهای قابل توجه افتتاحشده در هفته دولت، مجموعهای دانشبنیان در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک است که توسط گروهی از جوانان نخبه بومی زیر ۳۰ سال اداره میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: این مجموعه توانسته است رباتهای صنعتی پیشرفته را با کیفیت رقابتی و با قیمتی حدود ۶۰ درصد پایینتر از نمونههای خارجی تولید و روانه بازار کند و در کنار تأمین نیاز داخلی، توسعه فعالیتهای صادراتی را نیز دنبال میکند.
جوانان نخبه رباتهای صنعتی در قم تولید کردند
وی با تأکید بر ظرفیت نیروی انسانی جوان در مسیر توسعه فناوری استان اظهار کرد: حضور جوانان نخبه در عرصه تولید تجهیزات پیشرفته و رباتهای صنعتی، یکی از نمونههای حرکت قم در مسیر استفاده از توان علمی و فناورانه برای رفع نیازهای صنعتی است.
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت گردشگری زیارتی استان پرداخت و بیان کرد: گردشگری زیارتی یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی قم در دولت چهاردهم محسوب میشود و افزایش ظرفیت اقامتی استان نیز در همین چارچوب دنبال شده است.
وی افزود: همزمان با هفته دولت، سه پروژه گردشگری در قم به بهرهبرداری رسید که حاصل آن افزوده شدن ۳۰۰ تخت استاندارد به ظرفیت اقامتی استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم خاطرنشان کرد: راهاندازی این ظرفیتهای جدید علاوه بر توسعه زیرساختهای اقامتی، زمینه ایجاد ۲۰۰ فرصت شغلی جدید را فراهم کرده و بخشی از نیازهای حوزه خدمترسانی به زائران حرم حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران را پاسخ میدهد.
قم به سمت توسعه انرژیهای پاک حرکت میکند
وی در ادامه با اشاره به برنامههای استان برای مدیریت ناترازی برق گفت: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و حرکت به سمت استفاده گستردهتر از انرژیهای پاک، از محورهای مورد توجه مدیریت اقتصادی استان است.
ابراهیمی افزود: در هفته دولت ۱۳۰ مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی در قالب سامانههای کوچکمقیاس وارد مدار شده است که گامی در جهت افزایش ظرفیت تولید برق پاک در استان به شمار میرود.
وی ادامه داد: برای توسعه بیشتر این حوزه، اراضی و مجوزهای مورد نیاز برای احداث ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در قالب طرحهای کوچکمقیاس و ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی بزرگمقیاس واگذار شده است که در مجموع ظرفیت برنامهریزیشده برای این طرحها به ۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات میرسد.
انرژی خورشیدی ظرفیت تازه اقتصادی قم شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم بیان کرد: در کنار طرحهای بزرگمقیاس، نصب سامانههای خورشیدی پنج و ۱۰ کیلوواتی برای واحدهای خانگی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: توسعه این سامانهها علاوه بر کمک به پایداری شبکه سراسری برق، میتواند برای خانوارها نیز زمینه ایجاد یک منبع درآمد پایدار را فراهم کند.
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار استان در شرایط ویژه و بحرانهای اخیر اشاره کرد و افزود: با وجود تنشها و چالشهای ملی و منطقهای، مدیریت بازار در قم با اتخاذ تدابیر پیشدستانه و همراهی اصناف و اتحادیهها دنبال شد.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط، زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان پایدار باقی ماند و شهروندان با کمبود، ایجاد صف یا اختلال در عرضه کالاهای اساسی در فروشگاهها مواجه نشدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در پایان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه سرمایهگذاری، تولید، فناوری، گردشگری و انرژیهای پاک، بخشهایی از ظرفیت اقتصادی قم را در هفته دولت به مرحله بهرهبرداری رسانده و روند اجرای برنامههای اقتصادی استان ادامه خواهد داشت.
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