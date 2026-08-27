به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدرضا افتخاری عصر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری کنگره ملی شعر ایام جنگ تحمیلی و برنامه جشن «امت احمد» اظهار کرد: این کنگره با هدف تبیین جایگاه شهدا، عزت وطن و موضوعاتی همچون شهدای کودک، مقاومت و امید برگزار میشود.
وی افزود: در این کنگره ملی، آثار شاعران به زبانهای فارسی، لری و قشقایی دریافت شده و استقبال شاعران از این رویداد قابل توجه بوده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در مجموع ۹۷۱ شاعر آثار خود را به دبیرخانه کنگره ارسال کردهاند، گفت: ۲ هزار و ۱۴۶ اثر شعری به دبیرخانه رسیده که بخشی از آنها به زبانهای لری و قشقایی است.
وی ادامه داد: در بخش قشقایی نیز آثار متعددی به دبیرخانه ارسال شده و مجموعهای از این آثار برای داوری و حضور در برنامه پایانی انتخاب شدهاند.
حجت الاسلام افتخاری با اشاره به حضور شاعران و مهمانان ویژه در این کنگره گفت: استادان و شاعران برجستهای از جمله سیدجواد شرافت، احمد بابایی و محمد رسولی در این برنامه حضور دارند.
وی افزود: روز جمعه دو جلسه کارگاهی ویژه شاعران با حضور استادان دعوتشده از تهران برگزار میشود و شاعران استان نیز در این کارگاهها حضور خواهند داشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بیان کرد: برنامه پایانی کنگره نیز از ساعت ۸ صبح روز شنبه در سالن جلسات بنیاد شهید واقع در گلستان ۱۴ برگزار میشود و تا ساعت ۱۴ ادامه خواهد داشت و در پایان از برگزیدگان تجلیل و جوایزی اهدا میشود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع جشن «امت احمد» و برنامههای فرهنگی و اجتماعی، بر ضرورت توجه به شیوههای مؤثر و اقناعی در فعالیتهای فرهنگی تأکید کرد.
حجت الاسلام افتخاری با اشاره به موضوع حجاب و مسائل فرهنگی و اجتماعی، تأکید کرد: حجاب یک مسئله اجتماعی است و نمیتوان انتظار داشت صرفاً با مدیریت دستوری، صدور بخشنامه و حتی جریمه، این موضوع در جامعه حل شود.
وی تصریح کرد: در کنار حاکمیت قانون، باید برای آگاهیبخشی به جامعه نیز تلاش شود و مردم نیز در این زمینه نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تذکر دادن تنها نباید درباره حجاب باشد، بلکه موضوعاتی مانند بیانصافی، غیبت، کمکاری، تضییع حقوق مردم و بیتالمال نیز نیازمند تذکر و فرهنگسازی است.
وی با بیان اینکه مسائل فرهنگی تنها با فعالیت یک دستگاه یا نهاد حل نمیشود، اظهار کرد: همه دستگاهها و آحاد جامعه باید در ساماندهی مسائل فرهنگی و اجتماعی مشارکت کنند.
حجت الاسلام افتخاری افزود: موضوع حجاب را نباید رها کرد، اما در برخورد با آن نیز نباید بهگونهای رفتار شود که میان مردم و حاکمیت فاصله ایجاد شود.
وی ادامه داد: نباید جامعه را به دو گروه «آدمهای خوب» و «آدمهای بد» تقسیم کنیم؛ ممکن است فردی در یک موضوع رعایت لازم را نداشته باشد اما در عین حال برای آرمانهای ایران اسلامی تلاش کند و چنین فردی باید مورد احترام قرار گیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: باید از روش گفتوگوی منطقی، عاقلانه و دینی برای حل مسائل اجتماعی استفاده کنیم و در کنار مطالبه قانونمداری، کرامت و احترام مردم نیز حفظ شود.
وی همچنین بر نقش رسانهها در آگاهیبخشی تأکید کرد و افزود: رسانهها در موضوعات اجتماعی باید دقت بیشتری داشته باشند و از انتشار مطالب خلاف واقع درباره افراد، طوایف، گروهها و مجموعهها پرهیز کنند.
حجت الاسلام افتخاری با اشاره به ضرورت توجه به موضوع امید در جامعه، گفت: دشمن روی برخی موضوعات اجتماعی تمرکز کرده و رسانهها باید در پرداختن به مسائل مهم جامعه، بهویژه امیدآفرینی، دقت بیشتری داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به موضوع مهدویت اظهار کرد: پرداخت مستقیم و شعاری به برخی موضوعات در حوزه نوجوانان و جوانان ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و در تبلیغ باید از روشهای متناسب با سن و روحیات مخاطب استفاده کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بسیاری از برنامههای فرهنگی و تبلیغی میتوانند به شکل غیرمستقیم به موضوعاتی مانند امید به آینده، ظهور امام زمان (عج)، مقاومت مردم و تمدن اسلامی بپردازند و زمینهسازی برای ظهور را مورد توجه قرار دهند.
حجت الاسلام افتخاری در پایان گفت: اصلاح مسائل فرهنگی و اجتماعی نیازمند نگاه مشترک، گفتوگوی منطقی، آگاهیبخشی و مشارکت همه مردم و مسئولان است و نمیتوان همه این مسائل را صرفاً با ابزار دستور و برخورد حل کرد.
نظر شما