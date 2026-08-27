رئیس شورای عالی نظام پزشکی: تحریم دارو جنایت جنگی و علیه بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم گرامیداشت روز پزشک و داروساز که پنجم شهریورماه در سالن همایشهای برج میلاد برگزار شد، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی با تبریک روز پزشک، تحریم دارو و ممانعت از دسترسی مردم به دارو را اقدامی غیرقابل قبول و مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دانست.
علیرضا اسپید، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، در این مراسم با تبریک روز پزشک و داروساز، با اشاره به پیامدهای تحریمها بر حوزه سلامت گفت: «اگر تحریمها منجر به تحریم دارو شود، یک جنایت جنگی و ضدبشری است و قابل قبول نیست.»
وی با انتقاد از سکوت برخی کشورها و نهادهای بینالمللی در برابر اقدامات محدودکننده علیه دسترسی مردم به دارو و خدمات سلامت افزود: «برخی کشورها و نهادهای بینالمللی در مقابل این اقدامات سکوت کردهاند، اما این سکوت روزی باید پاسخ داده شود.»
اسپید در ادامه با اشاره به شعری از زندهیاد دکتر افشین یداللهی اظهار کرد: «ایران به آتش میکشد خاموشی تاریخ را؛ هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ را.»
وی با تأکید بر اینکه بیمسئولیتی و سکوت در برابر رنج مردم بدون پاسخ نخواهد ماند، گفت: «روزی این خاموشیها، این بیمسئولیتیها و این سکوتهای منزجرکننده و زجرآور حتماً پاسخ داده خواهد شد.»
رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دوران همهگیری کرونا، این بیماری را «بلایی جهانگیر» توصیف کرد و گفت: «کرونا واقعاً بلایی جهانگیر بود و همزمان جامعه پزشکی از جهات مختلف با بیمهری و کملطفی مواجه شد؛ با این حال، عملکرد درخشان جامعه پزشکی مایه فخر و مباهات مردم ایران بود.»
وی افزود: «در کنار چنین جامعهای و در حضور این بزرگان بودن، افتخار بزرگی است.»
اسپید با اشاره به شرایط دشوار امروز جامعه و فشارهای موجود بر مردم و جامعه پزشکی گفت: «جامعه ما روزگار سختی دارد و مردم ما روزهای دشواری را میگذرانند. جامعه پزشکی نیز در کنار مردم این روزها را به سختی سپری میکند، اما با وجود همه این دشواریها، به آینده امیدوارم.»
مراسم گرامیداشت روز پزشک و داروساز پنجم شهریورماه با حضور جمعی از مسئولان، پزشکان، داروسازان و اعضای جامعه پزشکی در سالن همایشهای برج میلاد برگزار شد.
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