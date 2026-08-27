هفته وحدت؛ فرصتی برای بازگشت زندانیان فارس به خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدصدراله رجایینسب گفت: همدلی و همراهی شیعه و سنی در مسیر خدمت به مردم و نظام، از سرمایههای ارزشمند جامعه اسلامی است.
وی با اشاره به جایگاه هفته وحدت در تقویت همبستگی مسلمانان افزود: رأفت، رحمت و حفظ کرامت انسانی از سیرههای برجسته پیامبر اکرم (ص) است و دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون، استفاده از ظرفیتهای حمایتی و ارفاقات قضایی را برای افراد واجد شرایط دنبال میکند.
رئیسکل دادگستری فارس ادامه داد: در همین راستا به تمامی حوزههای قضایی استان دستور داده شده است در ایام هفته وحدت با حضور در زندانها، پرونده و وضعیت زندانیان را به صورت دقیق بررسی کنند تا در مواردی که شرایط قانونی وجود دارد، زمینه استفاده از ظرفیتهای قانونی و بازگشت مددجویان به خانواده فراهم شود.
رجایینسب با تأکید بر توجه ویژه به وضعیت زندانیان اهل سنت گفت: پرونده این افراد نیز در جریان این بررسیها با دقت مورد ارزیابی قرار میگیرد و چنانچه شرایط قانونی احراز شود، ظرفیتهایی همچون مرخصی پایان حبس، آزادی مشروط و سایر ارفاقات قانونی درباره آنان اعمال خواهد شد.
وی تصریح کرد: بهرهگیری از ارفاقات قضایی به معنای نادیده گرفتن حقوق بزهدیدگان نیست و تصمیمگیری درباره هر پرونده پس از بررسی سوابق، شرایط فرد، ملاحظات قانونی و رعایت حقوق طرفین انجام خواهد شد.
رئیسکل دادگستری فارس هدف از این اقدام را تقویت رویکرد اصلاحی و حمایتی دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: کمک به بازگشت زندانیان واجد شرایط به کانون خانواده و فراهم کردن زمینه اصلاح و بازاجتماعی شدن آنان، در چارچوب قانون مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد.
رجایینسب همچنین با تأکید بر ضرورت تداوم وحدت میان مسلمانان خاطرنشان کرد: شیعه و سنی در ایران اسلامی طی سالهای طولانی در کنار یکدیگر برای حفظ انسجام، برادری و همدلی اجتماعی تلاش کردهاند و این همراهی باید همچنان به عنوان یک سرمایه مهم اجتماعی تقویت شود.
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