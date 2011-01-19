نامزدهای بخش کتاب و بخش ویژه جایزه شعر خبرنگاران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوری بخش ویژه جایزه شعر خبرنگاران متشکل از مانا آقایی، محمدهاشم اکبریانی، علیرضا بهنام، سهراب رحیمی و الیاس علوی پس از بررسی و ارزیابی نزدیک به 60 مجموعه منتشر نشده از شاعرانی که تاکنون کتاب به چاپ نرسانده‌اند، 13 تن از ایشان را به عنوان نامزدهای بخش ویژه معرفی کرد.



این بخش شامل شاعرانی است که تا این زمان مجموعه شعری به چاپ نرسانده‌اند و اسامی آنان به ترتیب حروف الفبا عبارت است از رمضان ابری، پاکزاد اجرایی، مهرداد احمدی، امان پویامک (ازافغانستان)، مریم ترنج، ستار جانعلی پور، منیره حسین‌نژاد، لیلا حکمت‌نیا، زینب صابر، حافظ عظیمی‌، رضا مرتضوی، مجیب مهرداد (از افغانستان) و مریم ورشویی.

همچنین هیئت داوری بخش کتاب متشکل از محمدهاشم اکبریانی، علیرضا بهرامی، سوری احمدلو، محسن فرجی و یاسین نمکچیان از میان بیش از 50 مجموعه شعر 10 اثر را به عنوان نامزدهای خود معرفی کرد.

این آثار همگی در سال 1388 منتشر شده اند و اسامی شاعران (به ترتیب حروف الفبا) و نام آثارشان عبارتند از: نرگس برهمند (به دنیا اعتماد کرده‌ام)، کروب رضایی (ما دانه‌دانه سنگ می‌خوریم)، آنا شکرالهی (فراوان کلمه است)، عباس صفاری (خنده در برف)، جلیل صفربیگی (عاشقانه‌های یک زنبور کارگر)، لیلا کردبچه (صدایم را از پرنده‌های مرده پس بگیر)، جواد کلیدری (یکی این همه گل را از دستم بگیرد)، سعدی گل‌بیانی (نی‌زن، جذامی و باد)، سهیل محمودی (بهار، ادامه پیراهن توست) و کیوان مهرگان (تو وجاده همدستید).

جایزه شعر خبرنگاران، جایزه‌ای است که هر ساله از سوی هیئتی متشکل از گروهی از خبرنگاران به شاعران معاصر که آثاری در خور تولید کرده یا آماده چاپ دارند، اهدا می‌شود.

