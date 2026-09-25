به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سنا، «روبن گالگو» سناتور آمریکایی در گفتگو با ام اس نو، به صراحت مذاکره کنندگان آمریکایی در موضوعات مرتبط با ایران را احمق توصیف کرد.

این سناتور آمریکایی گفت: مسئله اینجاست که پای افرادی مثل [استیو] ویتکاف در میان است، مگر نه؟ ویتکاف فعال حوزه املاک و مستغلات است؛ یعنی کسی که کارش فروشندگی و مسائل مربوط به مقررات کاربری اراضی بوده است.

سناتور «روبن گالگو» اضافه کرد: چرا او و داماد ترامپ، در حال حاضر دارند از طرف ایالات متحده (با ایران) مذاکره می‌کنند؟ این‌ها بهترین مذاکره‌ کنندگانی نیستند که باید برای این کار اعزام کنیم. ما نیاز داریم بنشینیم و مذاکراتی بلندمدت داشته باشیم، اما در حال حاضر چنین چیزی محقق نمی‌شود. ما از حضور باهوش‌ترین افراد در این عرصه بهره نمی‌بریم؛ در واقع، کار به دست کسانی افتاده که جزو کم‌هوش‌ترین افراد حاضر در جمع هستند. و این در حالی است که ما باید در برابر برخی از بهترین مذاکره‌کنندگان ایران قرار بگیریم.