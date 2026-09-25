مهدی المشاط: اهداف عربستان در یمن، با آمریکا و اسرائیل تطابق دارد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «مهدی المشاط»، رئیس شورای عالی سیاسی یمن در اظهاراتی به مناسبت شصت و چهارمین سالگرد انقلاب ۲۶ سپتامبر در این کشور، این مناسبت را به ملت یمن و قهرمانان مجاهد خود از فرزندان نیروهای مسلح و امنیتی و تمام همرزمان از قبایل سرافراز یمن تبریک گفت.
المشاط با اشاره به ادامه تجاوزهای رژیم آل سعود علیه یمن، گفت که رژیم سعودی بار دیگر اراده یمنیها را برای بازگرداندن این کشور به دایره قیمومیت و وابستگی میآزماید ولی هرگز به این هدف دست نخواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه رژیم سعودی مانع از تحقق اهداف انقلاب شد؛ تصریح کرد که انقلاب با هدف ارتقای سطح معیشتی مردم از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بود، در حالی که فقر، محرومیت و نابرابری همچنان بر دوش یمنیها سنگینی میکرد.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن افزود که انقلاب، یمنی آزاد و مستقل میخواست، در حالی که تصمیم ملی در مراحل مختلف، در معرض مداخلات خارجی و درگیریهای داخلی باقی ماند. رژیم سعودی در طول شصت و چهار سال گذشته به طور مستقیم در امور مختلف داخلی و خارجی یمن مداخله کرده است.
المشاط خاطرنشان کرد که سعودی ها توانستند از طریق شبکهای از فاسدان و خائنان وابسته به خود، نفوذ خود را بر ارکان دولت و تصمیمات آن گسترش دهد و این برای همه آحاد ملت یمن واضح است. تمام تصمیمات حاکمیتی دولت مزدور عدن گروگان اراده رژیم سعودی شد، تا حدی که دولتها تشکیل نمیشوند و وزرا و فرماندهان ارتش جز با موافقت او تعیین نمیگردند.
وی افزود: رژیم سعودی طی چندین دهه اجازه استخراج ثروتهای نفتی و گازی یمن را نداد و مانع تمام تلاشهای جدی برای ساختن یک دولت عادل و قدرتمند در یمن شد که اراده مردم به آن تعلق گرفته بود.
المشاط با اشاره به اینکه رژیم سعودی مانع هرگونه تلاشی برای ساختن یک ارتش ملی شد، ادامه داد که سعودی ها همواره به یمن به چشم حوزه نفوذی نگاه میکردند که باید ضعیف و با تواناییهای محدود باقی بماند و از تمام عناصر قدرتی که به آن امکان میدهد نقش طبیعی خود را ایفا کند، خلع شود.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت که رویکرد سعودی با پروژه آمریکایی-صهیونیستی که هدفش تضعیف امت اسلام و نگه داشتن کشورهای آن در دایره وابستگی و تجزیه است، تطابق کامل دارد. رژیم سعودی به تنهایی قادر به اجرای این سیاستها نبود، بلکه مزدوران بسیاری را در کنار خود یافت که به وطن و ملت خود خیانت کردند و درهای یمن را به روی تعرض و تجاوز باز گذاشتند.
وی ادامه داد که تحولات ساحل غربی و سایر مناطق یمن در زمینه حمله به نیروهای وابسته به دشمن سعودی، تجسم اصل حاکمیت ملی و بازپسگیری قدرت است.
المشاط دست و پا زدنهای سعودی را ترفندِ مأیوسانه، شبیه به فریادهای یک انسان غرق شده دانست که تلاش میکند جهان را با خود بسیج و متحد کند تا به تجاوز و محاصره ظالمانه خود علیه یمن ادامه دهد.
وی به شایعات مطرح شده علیه حمله نیروهای مسلح یمن به شهر مقدس مکه اشاره و تاکید کرد که ملت یمن آماده فداکاری در راه بیتالله الحرام است، همانطور که سختیهای جنگ را برای یاری مسجدالاقصی، سومین حرم شریف، به جان خریدند.
المشاط افزود: ما حق شرعی، قانونی و اخلاقی خود را در برابر توهین و ظلمی که از سوی رژیم متجاوز سعودی و تمام حامیان آنها محفوظ میدانیم و بار دیگر بر ثبات موضع اصولی و ایمانی خود در یاری ملت مظلوم فلسطین و مسئله عادلانه آنها که مسئله تمام امت اسلام است، تأکید میکنیم.
وی ادامه داد: ما اقدام بنیامین نتانیاهو جنایتکار و صهیونیستها در یورش به مسجدالاقصی و هتک حرمت آن و تهدید به ویرانی آن از طریق تونلهایی که زیر مسجدالاقصی حفر کردهاند را محکوم و تقبیح میکنیم و از تمام کشورهایی که با دروغ و تهمت ظالمانه سعودی علیه یمن در خصوص مکه مکرمه همراهی کردند، میخواهیم که برای یاری مسجدالاقصی که حرمتش توسط صهیونیستها در برابر دیدگان و گوش جهانیان نقض میشود، اقدام عملی انجام دهند.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن بار دیگر تاکید کرد که کشتیرانی بینالمللی در باب المندب امن است و یمن به تعهدات بینالمللی در قبال آن پایبند است و عملیاتهای نیروهای مسلح تنها تجمعهای دشمن سعودی را هدف قرار میدهد و هیچ ارتباطی با کشتیرانی بین المللی در این تنگه ندارد.
المشاط ابراز داشت که مواضع عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصارالله در سخنرانی های اخیر خود را تایید می کند خود را موظف به ایستادگی در این مسیر میداند و تلاشها را دوچندان می کند.
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