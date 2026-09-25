چهاردهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در رشته های سوارکاری، چوب کشی، دو و میدانی، پرتاب وزنه، تیراندازی با کمان سنتی و طناب کشی امروز جمعه سوم مهر ماه با شور و شوق مردم آذربایجان در روستای کرویق شهرستان ورزقان برگزار شد.

نفرات برتر مسابقه اسب سواری در ۲ بخش آقایان و بانوان به ترتیب ذیل معرفی و تجلیل شدند؛

گروه یک

بابک معصومی با اسب داداش خان

عباس امجد با اسب عقاب طلایی

بهرام آذری با اسب هارای

گروه ۲

اکبر آقازاده با اسب پاشاخان

میثم عیوضی زاده با اسب مارال

بابک معصومی با اسب داداش خان

گروه ۳

علی عبدی با اسب پاشا

علی ایمانی با اسب مارال

ابوالفضل داداشی با اسب دلدور

گروه ۴

محمد رنجبر با اسب طرلان

حسین نجفی با اسب ذوالجناه

وحید عباسی با اسب چاپار

گروه ۵

فرهاد رنجبر با اسب میلیونر

مهدی دلستانی با اسب برگاتی

علی نجفی با اسب الدوز

گروه ۶

عین الله صدریان با اسب بست مارال

عباس امجدی با اسب این وکتا

گروه‌ ۷

محمد رنجبر با اسب قارتال

الیار قربانی با اسب پرچیدار رشید

عطا پیرجلیلی با اسب بنز مصدق

در بخش بانوان

گروه یک

آرمیتا شیرزاد با اسب این رکنا

بیتا داداشی با اسب پرنس فتاحی مشکی

نفس شهبازی با اسب بوگاتی

گروه ۲

سانای علوی با اسب پرچمدار

هلیا علیپور با اسب داداش خان

زهرا علی نسب با اسب میلیونر