تیمور احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: ششمین سوگواره کودکان کربلا با عنوان "بغض کبود" ‌چهارم بهمن‌ماه سال‌جاری در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: با ارسال فراخوان این سوگواره که ویژه گروه‌های سنی کودک و نوجوان و مربیان مراکز کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان لرستان برگزار می‌شود، تا کنون 275 اثرادبی دررشته های مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان ادامه داد: همچنین علاوه بر آثار یاد شده بیش از100 قطعه عکس از سراسر استان به دبیرخانه ارسال شده است.

احمدوند با بیان اینکه این سوگواره با موضوعات عاشورا و امام‌حسین(ع) و اربعین حسینی برگزار می‌شود، یادآور شد: کودکان و نوجوانان علاقه‌مند به شرکت در این سوگواره می‌توانند آثار خود رادر قالب‌های شعر، داستان، عکس و نثر ادبی تا پایان دی‌ماه سال‌جاری به دبیرخانه این سوگواره واقع در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان ارسال کنند.