فراخوان سومین "سوگواره لحظه های عاشورایی" اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود زارعیان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اختتامیه سومین سوگواره لحظه های عاشورایی 20 فروردین در مشهد برگزار می شود.

وی مهلت ارسال آثار را تا 28 اسفند ماه جاری اعلام کرد و افزود: در بخش فیلم علاقه مندان می توانند آثار خود را در موضوعات روحانیت و تبلیغ معارف حسینی، تاثیرات فرهنگ حسینی در جامعه امروز، نگاه انسانی و فطری به عاشورا و قیام امام حسین(ع) و ایرانیان و عزاداری سالار شهیدان، در قالب فیلم های کوتاه داستانی، مستند و پویانمایی به دبیرخانه سومین سوگواره لحظه های عاشورایی ارسال نمایند.

وی درباره شرایط آثار در بخش فیلم تصریح کرد: آثار باید تولید سال 1387 به بعد و زمان فیلم نیز حداکثر 45 دقیقه باشد و همراه اثر خلاصه آن نیز ارسال شود.

زارعیان ادامه داد: پس از اعلام اسامی فیلم‌های برگزیده ‌اصل فیلم باید به دبیرخانه همایش ارسال شود و چنانچه فیلمی چند کارگردان داشته باشد درصورت پذیرش یک نفر به نمایندگی به مراسم اختتامیه دعوت خواهد شد.

دبیر سومین سوگواره لحظه های عاشورایی با اشاره به اینکه محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در هر نسخه بازبینی نبایستی بیش از یک فیلم ضبط شده باشد ضمن اینکه دو قطعه عکس از پشت صحنه فیلم باید در قالب سی دی ارائه شد.

وی به بخش فیلمنامه سومین سوگواره لحظه های عاشورایی اشاره کرد و گفت: فیلمنامه ها می توانند در سه بخش داستانی، مستند و پویانمایی ارائه شوند.

دبیرسومین سوگواره لحظه های عاشورایی در مورد بخش عکس این سوگواره گفت: علاقه مندان در بخش عکس می توانند آثار خود را به صورت آنالوگ یا دیجیتال و به صورت سیاه و سفید یا رنگی، با محوریت روحانیت و نهضت حسینی شامل: تبلیغ در ماههای محرم و صفر، مراسم سخنرانی و وعظ، حضور علما در مراسم عزاداری، نقش روحانیت در ترویج معارف عاشورایی، روضه و حسینیه، شامل موضوعات: عزاداری های محرم و صفر ، معماری، علامت، نماد و نشانه ها، پرچم و کتیبه ها، مراسم و سنت های اطعام، ایستگاه های صلواتی، پوشش عزاداران، به دبیرخانه این سوگواره ارسال نمایند.

زارعیان با بیان اینکه یک بخش جنبی نیز برای سومین سوگواره لحظه های عاشورایی در نظر گرفته شده است یادآور شد: علاقه مندان عکس های خود ازعزاداری برای سالار شهیدان در آلبوم های خانوادگی شامل برگزاری و حضور در مجالس عزاداری و سفر به کربلا که با خانواده یا دوستان به صورت یادگاری و مستند به ثبت رسیده است را می توانند به این سوگواره ارایه کنند.

وی افزود: علاقه مندان برای شرکت در این سوگواره می توانند آثار خود را به نشانی؛ مشهد، خیابان سنایی، میدان صاحب⁯الزمان (عج)، مرکز فرهنگی تبلیغی شهید هاشمی⁯نژاد، گروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ارسال نمایند.