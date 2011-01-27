هر ساعت یک کلاهبردار دستگیر می شوند/ اعدام برادران دالتون در بجنورد

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله شهبازی دادستان خاش اعلام کرد: 90 درصد پرونده های این شهرستان مربوط به ترانزیت موادمخدر بوده و شهدای مواد مخدر نیروی انتظامی و مرزبانان بیشتر از شهدای هشت سال دفاع مقدس است. هر چند که اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر دست قوه قضائیه را برای برخورد با سوداگران مرگ بازتر کرده است ولی این دستگاه باید توجه بیشتری به مناطق مرزی داشته باشد.

اعدام برادران "دالتون" در بجنورد

دادگستری کل استان خراسان شمالی کامران و مهران خاکی را به اتهام قتل عمد نگهبان یک پمپ بنزین، زورگیری مسلحانه از پزشکان با سلاح گرم، خرید و نگهداری سلاح غیر مجاز و مهمات آن و پنج سرقت مسلحانه و اخلال در نظم عمومی سحرگاه روز دوشنبه چهار بهمن در زندان بجنورد به دار مجازات آویخت. اقدامات این دو برادر یادآور فیلم سینمایی لوک خوش شانس و جرائم برادران دالتون است.

تهدید فرماندار شیراز به افشاگری مسئولان زمین خوار



فرماندار شیراز در یک اقدام جسورانه اعلام کرده است اگر روند اصلاح نشود ارتباط نزدیکان برخی مسئولان با زمین‌خواران را فاش می‌کنم. حسین قاسمی در جلسه کمیته مبارزه با زمین‌خواری شهرستان شیراز اظهار داشته است: برخی فرزندان و نزدیکان مسئولان و مدیران با زمین‌خواران ارتباط دارند در صورتی‌ که روند فعلی آنها تغییر نکند اسامی را با ذکر مسئولیتها فاش می کنم.

اعدام سه متجاوز به عنف در اوین

قوام عطاکش‌زاده فرزند شکور، مصطفی کریمی خانقاه فرزند محمد و رضا دهقان فرزند حسینعلی به اتهام ارتکاب عمل شنیع با یک نوجوان به اعدام محکوم شده بودند. محکومان یاد شده در خرداد سال 1386 شاکی را به زور چاقو به محلی خلوت منتقل کرده و به عنف وی را مورد تجاوز قرار داده بودند.

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اعدام دو نفر از اعضای گروهک منافقین در اوین



دو نفر از عوامل گروهک منافقین به اسامی جعفر کاظمی فرزند صادق و محمدعلی حاج آقایی فرزند رجبعلی اعدام شدند. محکومان یاد شده مبادرت به توزیع تصاویر و پلاکاردهای مربوط به منافقین، تهیه تصویر و فیلم از درگیریها و نیز سر دادن شعارهایی به نفع گروهک نفاق کرده بودند.



داستان زندگی قاتل 8 زن کرجی به پایان رسید

امید برک متهم به قتلهای سریالی زنان در میدان قدس شهر کرج و در ملاءعام به دار مجازات آویخته شد. داستان جنایات امید از آنجا آغاز می شود که به دنبال وقوع جنایتی در بهمن سال 86 در کمالشهر کرج و کشف جسد یک زن، بازپرس کشیک دادسرای جنایی این شهر با صدور دستورات قضایی لازم خواستار شناسایی و بازداشت عامل یا عاملان این جنایت شد.



سپس بازپرس با عزیمت به محل اعلام شده و آغاز بررسیها دریافت که جسد متعلق به زنی 35 ساله بوده و در محل دیگرى با پارچه خفه و جنازه‌اش در کنار جاده کمالشهر رها شده است. لباسهای این زن حکایت از آن داشت که وی بیرون از خانه کشته شده است.



یکماه بعد در حالى که تحقیقات گسترده جهت کشف کلید این معما ادامه داشت پلیس کرج با پیکر دومین قربانی در حالی روبه‌رو شد که بررسیهای تخصصی نشان مى‌داد مرگ او به شیوه جنایت نخست رقم خورده است.

با وقوع سومین جنایت مشابه، فرضیه سریالى بودن جنایتها قوت گرفت. این بار در آخرین روز فروردین سال 87 در جاده قزلحصار، جسد زنی دیگر پیدا شد که وی نیز با روسرى خودش خفه شده بود و کارآگاهان احتمال دادند یکنفر با شکار زنان و رها کردن جنازه‌ها در مسیرهای پررفت و آمد هدف خاصى را دنبال مى‌کند.

پیدا شدن جنازه چهارمین زن قربانى در اردیبهشت 87 فرضیه زنجیره‌ای بودن جنایتها را قویتر کرد و پزشکی قانونی علت مرگ این زن را نیز خفگی اعلام کرد.

پیکر پنجمین قربانى قتلهای سریالی زنان، هشتم خرداد 87 در نزدیکی فرودگاه پیام کرج دیده شد. کارآگاهان جنایى استان تهران - مستقر در کرج - همراه بازپرس کشیک به محل یاد شده رفتند و فهمیدند زن ناشناس در محل دیگرى خفه شده است.

تحقیقات در این زمینه ادامه داشت تا اینکه ششمین جنایت علیه یک دختر 24 ساله به وقوع پیوست. این دختر 24ساله خرداد 87 براى خرید از خانه بیرون رفته بود که به طرز مرموزی ناپدید و جنازه‌اش دو روز بعد در جاده کمالشهر کرج پیدا شد. بررسیها نشان داد که وی نیز با روسری خفه شده است.

چند روز پس از این ماجرا عامل جنایت زن دیگرى را به دام انداخت. او پس از کشتن زن جوان جنازه را به جاده قزلحصار انداخت و بدین ترتیب با کشف هفتمین جسد، روند رسیدگى به پرونده وارد مرحله تازه‌اى شد.

به دنبال تلاش ماموران انتظامی و با انجام تحقیقات فنی و پلیسی، نهایتا این متهم در مخفیگاه خود واقع در یکی از استانها شناسایی و با اعزام اکیپی ویژه به محل مورد نظر، روز چهارشنبه 19 تیر سال 87 بازداشت شد.

پس از اعترافات امید به هشت قتل و با انجام بازجوییهای فنی و تمرکز تحقیقات روی همسر متهم احتمال اطلاع داشتن وی از وقوع جنایات قوت گرفت تا اینکه مشخص شد همسر امید در 6 قتل به عنوان معاون از طریق تسهیل در وقوع جنایت حضور داشته است.

امید در جلسات مختلف بازپرسی به دو فقره قتل دیگر در شمال کشور نیز اعتراف کرد و به این ترتیب تعداد قتلهای مورد اعتراف او به 10 فقره رسید. این در حالی بود که پزشکی قانونی صحت روانی متهم را تایید کرد و او را فاقد جنون دانست.

هر ساعت سه ایرانی بر اثر تصادف کشته می شوند



سازمان پزشکی قانونی بازهم با آمارهای تکان دهنده همه را متعجب کرد. این بار این سازمان اعلام کرده است در 9 ماهه سال جاری هر ساعت سه نفر در ایران بر اثر تصادف جان خود را از دست داده اند که این آمار نسبت به سال گذشته افزایش پنج درصدی داشته است. این سازمان اعلام کرده 30 درصد کشته ها جوانان 18 تا 29 ساله بوده اند.

افزایش دو برابری پرونده های کلاهبرداری

در سالهای اخیر پرونده های کلاهبرداری در دادسراها و دادگاههای کشور افزایش چشمگیری داشته است به نحوی که مدیرکل مبارزه با جرایم رایانه ای جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا خبر از دستگیری بیش از سه هزار نفر در 6 ماهه اول سال جاری به اتهام کلاهبرداری داده است.



در نیمه نخست سال جاری 37 هزار برگه، سند، مدرک و مهر جعلی کشف شده که به واسطه آن چهارهزار نفر نیز به زندان تحویل داده شده اند که از میان پرونده های کلاهبرداری 35 درصد آن مربوط به جعل اسناد بانکی و اوراق بهادار، 8 درصد پروندهای جعل اسناد مالکیت، 2 درصد مدارک تحصیلی، 9 درصد اسناد دولتی، 7 درصد اسناد غیردولتی، 11 درصد خرید و فروش خودرو و تلفن همراه و الباقی با موضوعات فریب در ازدواج، استخدام، کاریابی و خیریه های کلاهبردار بوده است.

همچنین کارشناسان و وکلا اعلام کرده اند که حجم پرونده های کلاهبرداری در دادگاهها دو برابر شده است.

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گزارش از سید هادی کسایی زاده