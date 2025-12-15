میرعمادی: آیت الله شاهچراغی عالمی انقلابی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده سابق ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد درگذشت آیت الله سید محمد شاهچراغی، نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان و عضو سابق خبرگان رهبری را تسلیت گفت متن پیام وی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال عالم خدمتگزار، انقلابی و محبوب، حضرت آیت‌الله حاج سید محمد شاهچراغی (رحمة الله علیه)، موجب تألم و تأثر گردید. سوابق درخشان مبارزاتی، سجایای اخلاقی و معنوی و همچنین منش مردمی ایشان، عامل وحدت‌، همدلی و ترویج معنویت بود.

ایشان سال‌ها در جایگاه نمایندگی ولی فقیه، امامت جمعه و نمایندگی مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری؛ با رفتاری عالمانه و عمل انقلابی و ولایتمدارانه، خدمات ماندگار و بسزایی داشتند.

اینجانب ارتحال این عالم پرهیزگار، مردمی و ساده زیست را به مردم شریف استان سمنان و همه بازماندگان، ارادتمندان و وابستگان به آن مرحوم به ویژه به فرزند بزرگوارش سردار سرتیپ محمد تقی شاهچراغی تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.