از برگزیدگان چهارمین دوره جایزه یوسف تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان چهارمین دوره برگزاری جایزه ادبی یوسف، عصر شنبه 9 بهمن ماه با حضور مسئولان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و نویسندگان شرکت کننده در این جشنواره در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

سرهنگ حسن رسولی منفرد معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در این برنامه گفت: جریان عاشورا نیمروزی بیش نبود ولی پیام آن صدها سال است که در حال انتشار و تاثیرگذاری است. دفاع مقدس یکی از تاثیرات جریان عاشورا بود که در میان وقایع 100 سال گذشته بی نظیر بود.

وی گفت: اگر برای این 8 سال 80 سال هم کار و فعالیت کنیم، این ژانر باز هم جای کار خواهد داشت. جایزه ادبی یوسف اولین در نوع خود است و جایزه های دیگر از این جایزه الگوبرداری کردند. ماموریت همه ما این است که با استفاده از تمام وسایلی که در اختیار داریم این تکلیف تاریخی را که از امام حسین(ع) آغاز شده ادامه دهیم.

رسولی ادامه داد: در این دوره از جایزه یوسف 825 اثر از 427 نویسنده از همه استانهای کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که با داوری داوران زبده و توانمند طی 3 مرحله داوری، امروز 20 نفر از شرکت کنندگان به عنوان برگزیدگان این دوره معرفی می شوند.

در ادامه این برنامه مرتضی ظفرزداه مدیر فرهنگسرای ارسباران گفت: امیدواریم این حرکت خوب و موفق ادامه داشته باشد و در سالهای آتی نیز شاهد برگزاری این جایزه ادبی باشیم. آثار خوبی که به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است انتقال مفاهیم و ارزشها به نسلی است که جنگ را ندیدند.

ظفرزاده ادامه داد: با توجه به مدیریت جدید در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران باید تمام امکانات معنوی را به خدمت بگیریم تا توسعه و رشد مفاهیم دفاع مقدس بیش از پیش انجام شود.

امیر سرتیپ دوم محمد بالار جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع‌مقدس نیز در این مراسم گفت: خداوند می گوید گروهی از شما انسانها باید باشند تا زیبایی ها و عدالت را به مردم نشان دهند. اصحاب قلم موظف‌اند این زیبایی ها را به مردم نشان دهند. ادبیات دفاع مقدس منشا نشاط ، امید و اقتدار است.

وی افزود: تفاوت قصه و داستان در این است که قصه به گذشته می پردازد ولی داستان رابطه علت و معلول را روایت می کند. اگر بتوانیم از این رابطه علت و معلولی خودمان و جوانانمان را به امید و نشاط دعوت کنیم در این جهان و جهان دیگر بالاترین جایگاه ها را خواهیم داشت.

بالار ادامه داد: بهترین منبع برای فیلمسازی، کتاب دفاع مقدس است. بنابراین از صدا وسیما و دیگر رسانه ها دعوت می کنم از این کتاب نهایت بهره را ببرند. امیدوارم جایزه یوسف نیز سرمشقی برای دیگر آیین‌ها و جایزه های ادبی باشد.

در ادامه این مراسم رونمایی از کتاب "یوسف4 " با حضور امیر سرتیپ دوم محمد بالار جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع‌مقدس، سرهنگ حسن رسولی منفرد معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، کامران پارسی نژاد دبیر علمی این دوره جایزه ادبی یوسف و مرتضی ظفرزاده مدیر فرهنگسرای ارسباران انجام شد.

هنگام رونمایی از این کتاب یکی از افسران بازنشسته نیروی هوایی ارتش اقدام به سرودن یک دو بیتی برای این کتاب کرد و این رباعی را برای حاضران خواند که با استقبال حضار روبرو شد.

کامران پارسی نژاد دبیر علمی چهارمین دوره جایزه ادبی یوسف در این مراسم گفت: داستان جنگ همیشه همواره به مقوله جنگ و نبرد نمی پردازد. همیشه سخنانش درباره بمب ها و سلاح ها و تاکتیک ها نیست. داستان جنگ همیشه نباید در فضای سربازخانه ها و سنگرها روی دهد. داستان جنگ مانند دیگر آثار برتر ادبی جهان می تواند از قلب انسانها بیرون بیاید.



وی گفت: داستان به عنوان یکی از مولفه های بنیادین ظهور و تحول فرهنگ، از جایگاه ویژه ای در زندگی اجتماعی و فردی بشر برخوردار است. داستان می تواند نقش مهمی در پیشرفت یا انحطاط فرهنگی ایفا کند و در هر کشوری تحت تاثیر عواملی چون دین، فرهنگ و جامعه است. باظهور انقلاب اسلامی 57 و حمله دشمن به ایران، کم کم ادبیاتی به وجود آمد که ادبیات دفاع مقدس نامیده شد و با پیشرفت جنگ دامنه اش گسترده تر شد.

دبیر علمی جایزه ادبی یوسف افزود: ادبیات دفاع مقدس یقینا یکی از بزرگترین و گسترده ترین جریانات ادبی معاصر ایران است و از آنجا که زمان زیادی از جنگ نمی گذرد هنوز خط فکری مشخصی براساس سبک و رویکردها برای آن تعریف نشده است. به زعم من برگزاری جشنواره های ادبی در این حوزه می تواند سهم خوبی در رشد کمی و کیفی این حوزه ادبیات داشته باشد.

پارسی نژاد درباره این دوره جایزه ادبی یوسف گفت: 254 اثر از بانوان و 223 اثر از آقایان از طریق پست و ایمیل به دبیرخانه دائمی جشنواره رسید و در مرحله اول آثار مورد قضاوت 2 داور قرار گرفتند. 278 داستان کوتاه توانستند به مرحله دوم راه یابند. در این قسمت آثار به صورت مساوی بین 2 گروه 2 نفره داوری تقسیم شد و پس از ارزیابی 76 داستان کوتاه مجوز راهیابی به مرحله نهایی را گرفتند.

وی افزود: در نهایت با افزوده شدن یک داور دیگر به جمع داوران 20 اثر به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند. به باور هیئت داوران آثار راهیافته به این مرحله ضمن داشتن نوآوری از نثری فخیم و قوی برخوردار بودند و مانند داستانهای متداول نبودند.

این نویسنده ادامه داد: ادبیات داستانی دفاع مقدس در کشور ما جدا از فراز و نشیب ها و سنگ اندازی های عده ای نویسنده دگراندیش که قصد تولید ژانری ضد ارزشی را دارند، روندی رو به رشد داشته و گامهای خوبی برداشته است. حضور گسترده زنان اهل قلم در این عرصه گواهی بر این مدعاست.

دبیر علمی جایزه یوسف گفت: در این دوره تعداد شرکت کنندگان زن و مرد تقریبا برابر بود اما از آنجا که هر شرکت کننده می‌توانست آثار نامحدودی ارسال کند، سه چهارم آثار مربوط به بانوان است. به علاوه نیمی از برگزیدگان و نفر اول و سوم نیز از زنان هستند. امید است در آینده نه چندان دور شاهد ظهور ذهنیت های نو و آثار قوام یافته تر در جشنواره باشیم.

در ادامه این برنامه برگزیدگان این دوره جایزه ادبی یوسف مورد تقدیر قرار گرفتند. اسامی برگزیدگان به شرح زیر است.

نفرات اول تا سوم

محبوبه حاجی مرتضایی - استان قم - داستان کوتاه "عصر چهارشنبه" ، محمد محمد سیفی - استان یزد - داستان کوتاه "تیر خلاصی" ، سیما صفاری آشتیانی - استان تهران - داستان کوتاه "باغی به رنگ ارغوان".

شایستگان تقدیر

بهناز ضرابی زاده ـ استان همدان - " نذر دامادی" ، شمسی وفایی - استان کرمانشاه ـ" با تو می مانم" ، رقیه کریمی - استان همدان - "همبازی کوچه های نجف"، اسماعیل حاجی علیان- استان سمنان - "لیست دامادی"، آناهیتا حسین زاده - استان تهران- "خود دیگر"، محسن کاویانی -استان قم - داستان کوتاه "این یک داستان واقعی است" ، سید فاطمه موسوی - استان قم -" برای مادرم" ، سید مهرداد موسویان - استان همدان - "یکی از همان خمپاره های سرگردان" ، داود ملکی سیدآبادی - استان تهران - " داغ" ، محمد حسن رمضانی - کرج - " تفنگ های خالی" ، علیرضا اکبری - استان همدان - " اذان به افق جبهه ، سکینه بهارلویی - استان تهران - " بقچه ای از روسری آبی" ، مهدی زارع - استان فارس - داستان کوتاه "راز رعنا" ، پریسا قلمکاری - استان تهران - "نامه سرنوشت" ، ابراهیم باقری حمیدآبادی - استان مازندران - "دخمه" ، سحر توکلی - استان تهران- " پشت دریا" ، ایرج فلاحی آهی دشتی - استان مازندران - "رخ به رخ خورشید".