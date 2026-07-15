به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد راهبری طرح پزشک خانواده استان مرکزی اظهار کرد: شهرستان محلات به دلیل برخورداری از ترکیب جمعیتی شهری و روستایی و وجود شهر با جمعیت بالای ۲۰ هزار نفر، مورد تأیید استانداری و وزارت بهداشت قرار گرفته است.
وی افزود: هدفگذاری شده است تا توان پزشکی طرح تا مردادماه به ۲۰ نفر برسد و با جذب نیروهای جدید، روند اجرای آن با شتاب در حال پیشرفت است.
نظری تصریح کرد: در قالب این طرح، علاوه بر ارائه خدمات پایه سلامت، توسعه خدمات تخصصی سطح ۲ نیز پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: هشت رشته تخصصی از جمله اطفال، داخلی، زنان، جراحی عمومی، بیهوشی، پاتولوژی و رادیولوژی برای ارتقای خدمات درمانی شهرستانها در نظر گرفته شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: ۵۶ هزار نفر از جمعیت شهرستان محلات شامل بیمهشدگان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت، نیروهای مسلح و افراد فاقد بیمه، در قالب طرح پزشک خانواده سازماندهی و تحت پوشش قرار میگیرند.
وی افزود: با اجرای طرح پزشک خانواده، ظرفیت پزشکان منطقه افزایش یافته و دستیابی به ۱۹ پزشک برای ایجاد تناسب میان پزشک و جمعیت هدفگذاری شده است.
نظری بیان کرد: این طرح با هدف کاهش هزینههای سنگین درمان، پوشش کامل بیمه پایه، افزایش دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و جلوگیری از سرگردانی بیماران اجرا میشود.
وی گفت: منابع مالی طرح از طریق صندوق مشترک با مشارکت وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت تأمین میشود.
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