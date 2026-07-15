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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

نظری: ۵۶ هزار نفر در محلات تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار می‌گیرند

نظری: ۵۶ هزار نفر در محلات تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار می‌گیرند

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ۵۶ هزار نفر از جمعیت محلات با اجرای طرح پزشک خانواده تحت پوشش خدمات سلامت قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد راهبری طرح پزشک خانواده استان مرکزی اظهار کرد: شهرستان محلات به دلیل برخورداری از ترکیب جمعیتی شهری و روستایی و وجود شهر با جمعیت بالای ۲۰ هزار نفر، مورد تأیید استانداری و وزارت بهداشت قرار گرفته است.

وی افزود: هدف‌گذاری شده است تا توان پزشکی طرح تا مردادماه به ۲۰ نفر برسد و با جذب نیروهای جدید، روند اجرای آن با شتاب در حال پیشرفت است.

نظری تصریح کرد: در قالب این طرح، علاوه بر ارائه خدمات پایه سلامت، توسعه خدمات تخصصی سطح ۲ نیز پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: هشت رشته تخصصی از جمله اطفال، داخلی، زنان، جراحی عمومی، بیهوشی، پاتولوژی و رادیولوژی برای ارتقای خدمات درمانی شهرستان‌ها در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: ۵۶ هزار نفر از جمعیت شهرستان محلات شامل بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت، نیروهای مسلح و افراد فاقد بیمه، در قالب طرح پزشک خانواده سازماندهی و تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی افزود: با اجرای طرح پزشک خانواده، ظرفیت پزشکان منطقه افزایش یافته و دستیابی به ۱۹ پزشک برای ایجاد تناسب میان پزشک و جمعیت هدف‌گذاری شده است.

نظری بیان کرد: این طرح با هدف کاهش هزینه‌های سنگین درمان، پوشش کامل بیمه پایه، افزایش دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و جلوگیری از سرگردانی بیماران اجرا می‌شود.

وی گفت: منابع مالی طرح از طریق صندوق مشترک با مشارکت وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت تأمین می‌شود.

کد مطلب 6888944

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