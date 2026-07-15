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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

برگزاری آیین گرامیداشت قیام مردم سیستان در زابل

برگزاری آیین گرامیداشت قیام مردم سیستان در زابل

زابل- آیین گرامیداشت قیام مردم سیستان با حضور مردم ولایت مدار سیستانی در شهر زابل برگزار شد.

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کد مطلب 6888936

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