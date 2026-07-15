https://mehrnews.com/x3czcy ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳ کد مطلب 6888936 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳ برگزاری آیین گرامیداشت قیام مردم سیستان در زابل زابل- آیین گرامیداشت قیام مردم سیستان با حضور مردم ولایت مدار سیستانی در شهر زابل برگزار شد. دریافت 34 MB کد مطلب 6888936 کپی شد مطالب مرتبط طوفان سیستان ۱۶۶۵ نفر را روانه مراکز درمانی کرد ۱۳۲ شب استقامت و پایداری در خیابان های زابل هشدار هواشناسی سطح زرد جوی در پی گرمای هوا در سیستان و بلوچستان تجمع شبانه زابلیها به ایستگاه ۱۳۵ رسید برچسبها قیام مردم سیستان به خونخواهی امام حسین (ع) شهرستان زابل کلیپ
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