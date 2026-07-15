انجمن «المپیک ویژه» با مجوز وزارت ورزش فعالیتش را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این مجوز که از سوی سیدمحمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان صادر شده است، انجمن المپیک ویژه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک انجمن ورزشی تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان فعالیت خواهد کرد.
در متن این مجوز آمده است: در اجرای سیاستهای وزارت ورزش و جوانان در ساماندهی و توسعه رشتههای ورزشی، حسب دستور مقام عالی وزارت و بر مبنای گزارش دفتر برنامهریزی و نظارت و صورتجلسه کارگروه تخصصی، همچنین با استناد به جز ۱۱ بخش «الف» ماده ۴ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و دستورالعمل نحوه صدور و لغو مجوز فعالیت رشتههای ورزشی و سبکهای رزمی، مجوز فعالیت انجمن المپیک ویژه ذیل نظارت وزارت ورزش و جوانان تحت عنوان «انجمن المپیک ویژه جمهوری اسلامی ایران» صادر میشود.
بر اساس این ابلاغ، فرآیند تشکیل مجمع، تدوین و تصویب اساسنامه، تهیه دستورالعملها و شیوهنامههای مورد نیاز انجمن المپیک ویژه جمهوری اسلامی ایران، تحت نظارت و ارزیابی دفتر برنامهریزی و نظارت و اداره کل امور مشترک وزارت ورزش و جوانان انجام خواهد شد.
همچنین در این مجوز تأکید شده است که گزارش اقدامات، عملکرد و روند پیشرفت امور انجمن در مراحل مختلف به وزارت ورزش و جوانان ارائه شود.
صدور این مجوز، زمینه فعالیت رسمی و سازمانیافته انجمن المپیک ویژه جمهوری اسلامی ایران را فراهم میکند؛ انجمنی که مأموریت آن توسعه ورزش برای افراد دارای کمتوانی ذهنی و اختلالات رشدی از جمله افراد دارای سندرم داون، اوتیسم و دیگر گروههای واجد شرایط و ایجاد فرصتهای برابر برای حضور آنان در فعالیتهای ورزشی است.
با دستور وزیر ورزش و جوانان و تأیید معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای؛ انجمن المپیک ویژه جمهوری اسلامی ایران فعالیت رسمی خود را آغاز میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این مجوز که از سوی سیدمحمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان صادر شده است، انجمن المپیک ویژه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک انجمن ورزشی تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان فعالیت خواهد کرد.
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