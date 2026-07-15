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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

تبدیل قزوین به قطب هوش مصنوعی کشور را دنبال می‌کنیم

تبدیل قزوین به قطب هوش مصنوعی کشور را دنبال می‌کنیم

قزوین- استاندار قزوین گفت: با تکیه بر ظرفیت مراکز علمی و تقویت پیوند دانشگاه، صنعت و دولت، تبدیل قزوین به یکی از قطب‌های هوش مصنوعی کشور را دنبال می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر چهارشنبه در نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد، دانشگاه را موتور محرک توسعه و حل مسائل استان دانست.

وی با بیان اینکه پژوهش‌های دانشگاهی باید به سمت حل مسائل واقعی جامعه و صنعت هدایت شود، اظهار کرد: به دنبال آن هستیم که قزوین را به یکی از مراکز اصلی هوش مصنوعی کشور تبدیل کنیم و برای تحقق این هدف، پیوند میان دولت، صنعت و دانشگاه را به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی کشور، دانشگاه را نماد ایستادگی فرهنگی و اندیشه‌ای ایران اسلامی توصیف کرد و گفت: امروز کشور در شرایط حساسی قرار دارد و بدخواهان به دنبال تضعیف نظام هستند، اما ایران با تکیه بر فرهنگ، دانش و اندیشه غنی خود با اقتدار در برابر فشارها ایستاده است.

وی افزود: دولت با وجود فشارها و تحریم‌ها، با تمام توان در کنار مردم قرار دارد و تقویت نشاط، امید و عدالت اجتماعی در دانشگاه‌ها را از راهبردهای اصلی خود می‌داند.

نوذری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های علمی استان قزوین تصریح کرد: دانشگاه‌های استان سرمایه‌های ارزشمند ملی هستند و موفقیت دانشجویان قزوینی در کسب رتبه‌های برتر جهانی، از جمله مقام نخست مسابقات رباتیک جهان، نشان‌دهنده توانمندی بالای این مراکز علمی است.

وی تأکید کرد: دولت و مدیریت استان برای رفع موانع پیش‌روی دانشگاه‌ها و تقویت زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد تا زمینه حضور پررنگ‌تر نخبگان قزوینی در عرصه‌های علمی بین‌المللی فراهم شود.

کد مطلب 6888943

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