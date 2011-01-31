ماموریت ویژه برای رایزنان اقتصادی در خارج کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان امروز در جمع رایزنان اقتصادی کشورمان در خارج از کشور خطاب به رایزنان اقتصادی گفت: شما به عنوان سفیران اقتصادی کشور می‌توانید با استفاده از فرصت‌ها روابط بین ایران و سایر کشورها را به یک رابطه عمیق در حوزه اقتصاد تبدیل کنید.

وی تسلط به قانون هدفمندی یارانه ها را برای رایزنان و سفیران اقتصادی کشورمان در خارج از کشور ضروری خواند و افزود: اجرای این قانون با روش بومی سازی در ایران مد نظر بسیاری از کشورهای مستقل خواهد بود و با اجرای این قانون سطح اقتصادی کشورمان به یک تراز بین المللی می رسد و فرصتهای حضور در بازارهای جهانی و رقابت فراهم می شود.

علی اکبر محرابیان خطاب به رایزنان اقتصادی کشور در خارج از کشور اظهارداشت: باید موضوع اشتغال را به یک موضوع قابل دسترسی برای همگان تبدیل کنیم و دستیابی به این جایگاه تنها از راه حضور کالاها و خدمات دربازارهای جهانی امکانپذیر است.

وی با بیان اینکه اهداف صادراتی در بخش صنعت و معدن کاملا محقق شده است، تاکید کرد: تحقق اهداف صادراتی 2/2 برابر اهداف از پیش تعیین شده بوده است و با این روند طی چند سال آینده می‌توانیم به یک جهش صنعتی دست پیدا کنیم.

محرابیان همچنین رشد صادرات را در ده ماهه سال جاری مطابق برنامه هدفگذاری شده دانست و تصریح کرد: امروز در بخش هایی از صنعت و معدن که سرمایه گذاریهای خوبی صورت گرفته، در بازارهای داخلی به حد اشباع رسیده ایم. از همین رو، برای تداوم این رشد باید در اندیشه تصاحب بازارهای جهانی به ویژه کشورهای دوست باشیم.

وی برنامه ریزیهای سیاسی کشورمان را فرصت خوبی برای رشد اقتصادی خواند و گفت: کشور ما با بسیاری از کشورهاروابط و منافعی را تعریف کرده که می تواند در مسیر رشد اقتصاد هر دو طرف قرار بگیرد.

وزیر صنایع و معادن در بخش دیگری از سخانش با اشاره به بحرانهای جهانی گفت: در شرایطی که همه اخبار حاکی از رکود و تعطیلی و کاهش اشتغال ، اعتصاب ها و شرایط نا‌مطلوب اقتصادی در کشورهای اروپایی و آمریکایی است ، برخی کشورها با استفاده از پتانسیل های داخلی در حال سبقت گرفتن از بسیاری رقبای خود هستند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی در اغلب بخشهای اقتصادی توانستیم به اهداف خود دست یابیم و در این شرایط بزرگترین برنامه اقتصادی تاریخ کشور در حال اجراست.

محرابیان اضافه کرد: زمانی که کشوری توانست این شرایط را پشت سر بگذارد می‌تواند در یک تراز عالی در سطح جهانی قرار بگیرد.