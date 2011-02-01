آمریکا به هیچ یک از اهداف خود در خاورمیانه دست نیافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام علی اکبر ابوترابی فرد دوشنبه شب در مراسم یادواره شهدای روستای واریان جاده چالوس در جمع اهلی این منطقه و نیز جمعی از خانواده های شهدا، مردم و مسئولان کرج اظهار داشت: از ابتدای تشکیل انقلاب توسط امام خمینی (ره) آمریکا نماد ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه بود و به عنوان یک دیکتاتور تمام و کمال بر این منطقه تسلط داشت و اراده آمریکا بود که مسائل را رقم می زد و به عنوان یک تکیه گاه و بازوی رژیم صهیونیسیتی محسوب می شد.

وی ادامه داد: با وجود نظام شاهنشاهی در ایران آمریکا هیچ مشکلی در منطقه نداشت و رژیم صهیونستی به واسطه این حضور اندیشه تصاحب آبهای نیلگون خلیچ فارس را داشت و حتی چاههای نفت کرکوک را برای خود در نظر گرفته بود و اوضاع کشورهای منطقه هم ناامن بود و مردم مشکلات فراونی داشتند.

امروز نقشه منطقه خاورمیانه کاملا تغییر کرده است

این مسئول خاطرنشان کرد: آمریکا از حضور در منطقه خاورمیانه بیشترین سود را کسب می کرد اما امروز نقشه منطقه خاورمیانه کاملا تغییر کرده است و با شتاب و سرعتی اعجاب انگیز در حرکت است و رو به تعالی و پیشرفت دارد و ایران نماد مبارزه با سلطه استکبار جهانی شده است.

وی ادامه داد: دول سیاسی و نظامی قدرتمند جرات رویارویی با امریکا را نداشتند در حالیکه کشورما با قدرت و رهبری امام خود از روز آغاز انقلاب در مقابل این زورگوی منطقه ایستاد و تنها هدف نیز نابودی استعمار و هر کشور زروگو در منطقه و جهان بوده است.

ابوترابی فرد با اشاره به اینکه قدرت نظامی آمریکا دو برابر کشورهای منطقه اروپاست گفت: امریکا در پی دستیابی به تنها هدف خود که همانا افزایش قدرت رژیم صهیونیستی در منطقه و تسلط ان به برخی از کشورهای عربی است، هستند.

وی یادآور شد: آمریکا با استفاده از قدرت نظامی، فرهنگی سیاسی و اقتصادی خود این اهداف را دارد در حالیکه کشور اسلامی ما هیچ گاه چنین اهدافی را دنبال نکرده است.

نائب رئیس مجلس بیان کرد: آمریکا با وجود هزینه های بسیاری که برای حضور سه لشگر خود در منطقه خاورمیانه انجام داده است به هیچ کدام از اهداف خود دست نیاقته و داشته های خود را از دست می دهد و برنده واقعی جنگ آمریکا در عراق ملت عراقند که با نگاه اسلامی مدیریت کشور خود را در دست گرفته اند .

وی گفت: این نظام جمهوری اسلامی است که جریانهای اسلامی وابسته به آن در منطقه را مدیریت می کند و آمریکا آماده است که بلافاصله نیروهای خود را از عراق خارج کند اما هر قدمی که بر می دارد می بیند آرمانهای امام و کشور عزیزمان است که به پیش می رود.

ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: آمریکا در عراق با نمایش ترور رفیق حریری نیروهای سوریه ای را از لبنان خارج کرد و بلافاصله رژیم منحوس صهیونیستی به لبنان حمله کرد.

دنیا در حال تغییرات کلیدی است

وی گفت: دنیا در حال تغییرات کلیدی است که منشا آن امام خمینی ره و یاران با وفایش است که با نثار جان خود به ندای رهبرشان لبیک گفتند.

ابوترابی فرد با گرامیداشت ایام دهه فجر گفت: 12بهمن یک روز استثنایی برای منطقه و جهان است امام با آمدن خود برکات فراوانی به ایران آورد.

وی افزود: شهدا با فداکاری های خود مشت محکمی به نظام سلطه وارد کردند و استکبار جهانی را به قدرتی شکست ناپذیر تبدیل شد و امروز بگونه ای شده است که عالی ترین مقام امنیتی آمریکا به طور رسمی اعلام می کند که ایران عامل مهار قدرت نظامی آمریکا در منطقه است.

ایران امروز به قدرت علمی منطقه تبدیل شده است

ابوترابی فرد عنوان کرد: در آغاز دفاع مقدس ما حتی کوچکترین موشک با کمترین برد را در اختیار نداشتیم اما امروز بدون وابستگی به استکبار موشکهای قاره پیما در اختیار داریم و به قدرت علمی منطقه تبدیل شده ایم.

وی یادآور شد: تولید مقالات علمی ما در دو ماهه اول سال 89 برابر با تمام مفالات علمی تولید شده قبل از انقلاب است

ریشه این قدرت برتر منطقه بودن بیداری ملتی است که رهبری هوشمند است.

عضو مجلس گفت: اگر در رهبری جامعه ما یک فقیه شجاع، زاهد و بی اعتنا به دنیا و تربیت شده قرآنی حضور نداشت ما هرگز به این افتخارات دست پیدا نمی کردیم.

وی ادامه داد: در دوران فتنه عده ای افراد نادان و وابسته خود فروخته، برای استکبار خوش رقصی کردند در آن زمان رهبر انقلاب با مدیرت خود در سه جبهه مهم موفق شدند.

ابوترابی فرد جبهه های فوق را شامل جبهه مدیریت ملت ایران در رویارویی با فتنه، مدیریت تحولات عراق و ایجاد اتحاد بین گروههای اسلامی عراق و جبهه هسته ای برشمرد.

این مسئول گفت: آمریکا تمام تلاش خود را کرد تا فردی که وابستگی به آنان دارد اختیار عراق را بدست بگیرد در حالیکه با مدیریت هوشمندانه رهبر انقلاب جریانهای عراق با هم متحد شدند و فردی اسلام گرا که مورد تائید مرجع تقلید شیعان عراق است در کمال ناباوری غرب مدیرت عراق را در دست گرفت.

وی ادامه داد: تحریم ها و تهدید های که علیه کشور ما صورت می گرفت تنها به بهانه افزایش چانه زنی در عراق بود و ما در این مرحله با موفقت عبور کردیم.

ابوترابی فرد در خصوص موفقیت در جبهه هسته ای نیز گفت: جبهه هسته ای دیگر جبهه ای بود که مقام معظم رهبری در آن پیروز شد و ملت ما قدردان این نعمت هستند و این نعمت را پاس می دارند و در جریان مقابل با فتنه مردم این موضع را به اثبات رساندند.

جریان فتنه و اصلاحات تضعیف مقام معظم رهبری را در دستور کار داشتند و تمام تلاش خود را برای این هدف شوم انجام دادند اما هوشیاری مردم این توطئه ها و فتنه ها را خنثی کرد.