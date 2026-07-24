به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالنبی موسویفرد در خطبههای نماز جمعه دوم مردادماه اهواز با اشاره به تحولات جنگ اخیر تصریح کرد: آنچه در این جنگ به نمایش درآمد، یک قدرت شکستناپذیر نبود بلکه واقعیت توان نظامی آمریکا آشکار شد و ادعای برتری نظامی این کشور در منطقه و جهان زیر سؤال رفت.
موسویفرد ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران توانست محاصره مورد نظر دشمن را خنثی کند و قدرت نظامی خود و ظرفیت جبهه مقاومت را به نمایش بگذارد. امروز توان این جبهه از لبنان و یمن تا دیگر مناطق در برابر دشمنان آشکار شده است.
وی، حضور مردم در میدان را یکی از مهمترین دستاوردهای نظام اسلامی دانست و گفت: مردم ایران نشان دادند که برای دفاع از کشور، انقلاب و ارزشهای اسلامی در کنار نیروهای مسلح ایستادهاند.
نماینده ولیفقیه در خوزستان بیان کرد: رزمندگان ایران با برخورداری از توان موشکی و پهپادی و در تبعیت از فرماندهی کل قوا، برای دفاع از کشور آمادگی دارند.
موسویفرد با اشاره به اختلافات ایجادشده میان مقامهای آمریکایی اظهار کرد: یکی از نتایج این جنگ، آشکار شدن اختلافات در جبهه دشمن و نمایان شدن ماهیت واقعی آمریکا و برخی سران وابسته منطقه بود.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسلامی وارد جنگ نمیشود اما هر نقطهای که پایگاهها و نیروهای نظامی آمریکا در آن مستقر باشند و منافع این کشور را در منطقه تأمین کنند، در چارچوب دفاع از منافع ملی میتواند هدف قرار گیرد.
امام جمعه اهواز با اشاره به جایگاه راهبردی ایران در منطقه و اهمیت تنگه هرمز گفت: امروز سراسر ایران در خط مقدم دفاع از کشور قرار دارد و مردم با حضور خود نشان دادهاند که برای دفاع از اسلام، ایران و انقلاب آماده هستند.
موسویفرد با یادآوری نقش شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم افزود: اگر در سالهای گذشته مقابل تهدیدها در منطقه ایستادگی نمیشد، دشمن میتوانست جنگ را به مرزهای ایران نزدیکتر کند. مقاومت سبب شد تهدید از مرزهای کشور دور بماند.
وی با تأکید بر ضرورت اتکای مذاکره به قدرت تصریح کرد: مذاکره بدون قدرت نتیجهای جز تکرار بدعهدیهای آمریکا ندارد. تجربه نشان داده است هر کشوری که تنها به مذاکره با آمریکا تکیه کند، سرانجام با نقض پیمان از سوی این کشور مواجه خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در خوزستان ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران امروز با ملتی متحد، شجاع و منسجم و نیروهای مسلح آماده در برابر استکبار جهانی ایستاده است و این ایستادگی تا دستیابی به نتیجه ادامه خواهد یافت.
موسویفرد همچنین با اشاره به خدمترسانی مردم به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: مردم ایران در سختترین شرایط نیز روحیه ایثار و خدمت را حفظ کردهاند و در عرصههایی همچون خدمت به زائران اربعین، جلوههایی از محبت و همدلی به نمایش میگذارند.
وی خطاب به مسئولان گفت: مسئولان باید قدردان مردم باشند و برای پیگیری و رفع مشکلات آنان با جدیت اقدام کنند.
موسویفرد با اشاره به سرنوشت رژیم پهلوی خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده است قدرتهایی که به مهره استکبار تبدیل میشوند، پس از پایان کارکرد خود کنار گذاشته خواهند شد و سرنوشت رژیم پهلوی نمونهای عبرتآموز در این زمینه است.
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