برداشت 33 هزار تن انار از باغات قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم رييس اداره باغات جهاد كشاورزي قم گفت: با توجه به آغاز فصل برداشت محصول انار، از باغات استان قم سي و سه هزار تن انار برداشت و وارد بازار ميشود.
مهندس ابراهيمي افزود: بيش از سه هزار هكتار از اراضي كشاورزي قم زير كشت درختان انار قرار دارد كه همه ساله دهها هزار تن محصول از اين درختان توليد و به استانهاي مختلف كشور صادر ميشود.
وي در پايان اظهار داشت: با توجه به بروز بيماري سرمازدگي در باغات انار، ميزان توليد اين محصول در سال جاري 20 درصد كمتر از سال قبل بوده است.
سي و سه هزار تن انار سال جاري از باغات قم برداشت و به بازار عرضه ميشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم رييس اداره باغات جهاد كشاورزي قم گفت: با توجه به آغاز فصل برداشت محصول انار، از باغات استان قم سي و سه هزار تن انار برداشت و وارد بازار ميشود.
کد مطلب 124486