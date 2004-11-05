برداشت 33 هزار تن انار از باغات قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم رييس اداره باغات جهاد كشاورزي قم گفت: با توجه به آغاز فصل برداشت محصول انار، از باغات استان قم سي و سه هزار تن انار برداشت و وارد بازار مي‌شود.

مهندس ابراهيمي افزود: بيش از سه هزار هكتار از اراضي كشاورزي قم زير كشت درختان انار قرار دارد كه همه ساله ده‌ها هزار تن محصول از اين درختان توليد و به استان‌هاي مختلف كشور صادر مي‌شود.

وي در پايان اظهار داشت: با توجه به بروز بيماري سرمازدگي در باغات انار، ميزان توليد اين محصول در سال جاري 20 درصد كمتر از سال قبل بوده است.