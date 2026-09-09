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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۴

جاده چالوس بازگشایی شد

جاده چالوس بازگشایی شد

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از بازگشایی جاده چالوس پس از اجرای محدودیت برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: جاده چالوس که عصر سه‌شنبه به منظور تخلیه بار ترافیکی و مدیریت حجم خودروها مسدود شده بود، صبح چهارشنبه بازگشایی شد و تردد در این محور در جریان است.

وی افزود: در حال حاضر در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس در محدوده‌های سیاه بیشه و پل زنگوله، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز از محدوده چلاو تا پایجان، تردد خودروها با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین همراه است.

صادقی با بیان اینکه وضعیت تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان عادی و روان است، گفت: محورهای سوادکوه و مناطق کوهستانی استان در حال حاضر مشکل خاصی از نظر تردد ندارند.

وی درباره شرایط جوی جاده‌های استان نیز خاطرنشان کرد: مه‌گرفتگی در ارتفاعات و بارش پراکنده باران در برخی مناطق گزارش شده است و رانندگان هنگام تردد در محورهای کوهستانی باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

کد مطلب 6941906

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