جاده چالوس بازگشایی شد

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: جاده چالوس که عصر سهشنبه به منظور تخلیه بار ترافیکی و مدیریت حجم خودروها مسدود شده بود، صبح چهارشنبه بازگشایی شد و تردد در این محور در جریان است.
وی افزود: در حال حاضر در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس در محدودههای سیاه بیشه و پل زنگوله، ترافیک نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز از محدوده چلاو تا پایجان، تردد خودروها با ترافیک نیمهسنگین تا سنگین همراه است.
صادقی با بیان اینکه وضعیت تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان عادی و روان است، گفت: محورهای سوادکوه و مناطق کوهستانی استان در حال حاضر مشکل خاصی از نظر تردد ندارند.
وی درباره شرایط جوی جادههای استان نیز خاطرنشان کرد: مهگرفتگی در ارتفاعات و بارش پراکنده باران در برخی مناطق گزارش شده است و رانندگان هنگام تردد در محورهای کوهستانی باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.
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