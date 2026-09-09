سید عادل رهبریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات استانی المپیاد آماده طرح ملی دادرس در کهگیلویه‌وبویراحمد، اظهار کرد: در مرحله استانی، ۱۸ تیم دانش‌آموزی شامل ۹ تیم دختران و ۹ تیم پسران از شهرستان‌های مختلف استان در رشته‌های مهارتی امدادی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: در پایان این رقابت‌ها، تیم دختران مدرسه نیایش شهرستان گچساران و تیم پسران دبیرستان استعدادهای درخشان شهرستان بویراحمد با کسب مقام نخست، به عنوان نمایندگان کهگیلویه‌وبویراحمد در مرحله کشوری چهاردهمین المپیاد آماده انتخاب شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه‌وبویراحمد گفت: مرحله کشوری این مسابقات با حضور تیم‌های منتخب استان‌های سراسر کشور در استان کرمان برگزار می‌شود و تیم‌های دختران و پسران استان برای حضور در این مرحله اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به اهداف اجرای طرح ملی دادرس بیان کرد: این طرح با هدف ارتقای سطح آمادگی دانش‌آموزان برای مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری اجرا می‌شود و دانش‌آموزان در قالب آموزش‌های عملی، مهارت‌های امدادی و مدیریت حوادث را فرا می‌گیرند.

رهبریان تصریح کرد: آشنایی با مخاطرات طبیعی، ارزیابی و کنترل علائم حیاتی، احیای قلبی و ریوی، انتقال و حمل مصدوم، اطفای حریق و سوختگی، آسیب‌های اسکلتی و مفصلی و اسکان اضطراری از جمله مهارت‌هایی است که دانش‌آموزان در این طرح آموزش می‌بینند و در مسابقات به صورت عملی به رقابت می‌پردازند.

وی در پایان با تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان، مربیان و خانواده‌های آنان، برای دو تیم نماینده کهگیلویه‌وبویراحمد در مرحله کشوری آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.