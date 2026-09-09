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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۴

کاهش ۹۰ درصدی حریق در عرصه‌های طبیعی استان مرکزی

کاهش ۹۰ درصدی حریق در عرصه‌های طبیعی استان مرکزی

اراک- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی از کاهش حدود ۹۰ درصدی سطح حریق در جنگل‌ها و مراتع این استان در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالحسین محمدی اظهار کرد: مشارکت مردم و همیاران طبیعت در شناسایی و اعلام سریع موارد حریق، یکی از مؤثرترین عوامل در کنترل و مهار آتش‌سوزی در مراحل اولیه است و خوشبختانه در سال جاری شاهد همکاری و همراهی مطلوب مردم در این زمینه بوده‌ایم.

وی با اشاره به نقش مهم جوامع محلی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی تصریح کرد: استمرار اقدامات پیشگیرانه، افزایش حضور و گشت نیروهای حفاظتی در عرصه‌های منابع طبیعی، توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی، استفاده از ظرفیت جوامع محلی و همیاران طبیعت و توسعه ابزارهای نوین پایش و نظارت از محورهای اصلی برنامه‌های یگان حفاظت صیانت از جنگل‌ها، مراتع و سایر عرصه‌های طبیعی استان مرکزی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با اشاره به کاهش ۹۰ درصدی حریق در عرصه‌های طبیعی استان مرکزی گفت: در پنج ماهه سال گذشته، ۱۳ فقره حریق به مساحت ۹۶/۵ هکتار در شهرستان‌های این استان رخ داده بود که با تلاش‌ها و همکاری مردم، این آمار در سال جاری به ۳ فقره و ۴/۵ هکتار کاهش یافته است.

محمدی بیان کرد: انتظار است مردم هرگونه تخریب، تصرف و حریق در مراتع را از طریق تلفن ۱۵۰۴ به مأمورین یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند تا از ورود خسارت به انفال در کمترین زمان ممکن جلوگیری شود.

کد مطلب 6941902

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