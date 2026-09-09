به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالحسین محمدی اظهار کرد: مشارکت مردم و همیاران طبیعت در شناسایی و اعلام سریع موارد حریق، یکی از مؤثرترین عوامل در کنترل و مهار آتش‌سوزی در مراحل اولیه است و خوشبختانه در سال جاری شاهد همکاری و همراهی مطلوب مردم در این زمینه بوده‌ایم.

وی با اشاره به نقش مهم جوامع محلی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی تصریح کرد: استمرار اقدامات پیشگیرانه، افزایش حضور و گشت نیروهای حفاظتی در عرصه‌های منابع طبیعی، توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی، استفاده از ظرفیت جوامع محلی و همیاران طبیعت و توسعه ابزارهای نوین پایش و نظارت از محورهای اصلی برنامه‌های یگان حفاظت صیانت از جنگل‌ها، مراتع و سایر عرصه‌های طبیعی استان مرکزی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با اشاره به کاهش ۹۰ درصدی حریق در عرصه‌های طبیعی استان مرکزی گفت: در پنج ماهه سال گذشته، ۱۳ فقره حریق به مساحت ۹۶/۵ هکتار در شهرستان‌های این استان رخ داده بود که با تلاش‌ها و همکاری مردم، این آمار در سال جاری به ۳ فقره و ۴/۵ هکتار کاهش یافته است.

محمدی بیان کرد: انتظار است مردم هرگونه تخریب، تصرف و حریق در مراتع را از طریق تلفن ۱۵۰۴ به مأمورین یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند تا از ورود خسارت به انفال در کمترین زمان ممکن جلوگیری شود.