سردار دشتی:خاطرات شهدای مدافع سلامت به الگویی برای نسل امروز تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی صبح چهارشنبه در نشست با کارگروه شهدای مدافع سلامت، با تأکید بر نقش بی‌بدیل جامعه پزشکی در تاریخ دفاع مقدس اظهار کرد: پایان‌بندی یک جنگ، آغاز یک حماسه دیگر است و ما مدیون رزمندگانی هستیم که سنگرشان تخت‌های بیمارستان‌ها بود.

وی با بیان اینکه استان بوشهر دارای بیش از ۴۰ ویژگی منحصربه‌فرد است، افزود: ما تا امروز بیشتر به رشادت‌های خط‌شکنی و جبهه‌ها پرداخته‌ایم، اما غافل از اینکه پشت هر مجروحی که به عقب برمی‌گشت، یک پزشک، یک پرستار و یک بسیجی جامعه پزشکی، مشغول نبرد بی‌امان با مرگ بود، خاطرات این عزیزان، نه روایت یک جنگ تمام‌شده که نقشه راهی برای یک عمر مقاومت مستمر است.

مسئول کمیته برگزاری مراسم پایانی سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر به اهمیت بازخوانی مفهومی خاطرات پرداخت و افزود: هدف ما این است که خاطرات شهدای مدافع سلامت را از یک روایت صرف تاریخی به یک الگوی عملیاتی تربیتی برای نسل امروز تبدیل کنیم و گنجینه‌های جدیدی برای آینده بسازیم.

وی به نقش بسزای بسیج جامعه پزشکی در دوران جنگ تحمیلی و حتی روزهای سخت پس از آن اشاره کرد و گفت: بسیجی جامعه پزشکی، یکه‌تاز میدان نابرابری بود، جایی که تجهیزات نبود، اما اراده بود؛ جایی که دارو کم اما ایمان زیاد بود.

سردار دشتی افزود: ماندگاری یک کنگره، به جامعیت نگاه آن است. همین نگاه جامع، باعث شد تا کمیته‌ای مجزا برای شهدای سلامت تعریف کنیم؛ چرا که معتقدیم هر موج این دریا، یک روایت ناگفته دارد و هر نخل این استان، یک حماسه شنیده نشده است.

مسئول کمیته برگزاری مراسم پایانی سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر خاطرنشان کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از خاطرات فراموش‌نشدنی جامعه پزشکی، روایتی ماندگار از ایثار استان بوشهر به یادگار گذاشته شود.

فعال کردن کارگروه هشتادی‌ها

مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر نیز اظهار داشت: علیرغم اینکه جامعه پزشکی خود از آسیب‌های جنگ بی‌نصیب نبود، اما مسیر خدمت به مردم و رزمندگان در عملیات‌هایی نظیر جنگ رمضان لحظه‌ای قطع نشد و این افتخاری بزرگ برای نظام سلامت کشور محسوب می‌شود.

مهراب کیانی با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود، کم‌توجهی به روایت حماسه‌های مدافعان سلامت است، تصریح کرد: ما گاهی در روایت اتفاق‌های مهم مان کم کاری داریم یعنی اگر خودمان این قصه‌ها را با زبان کتاب و مستند به نسل امروز منتقل نکنیم، دیگران روایت‌های دیگری برای فرزندان ما خواهند ساخت.

وی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت دقیق از جان‌فشانی پزشکان، پرستاران و امدادگرانی هستیم که در بیمارستان‌های صحرایی و خط مقدم، حماسه‌ساز بودند.

کیانی با تأکید بر رویکرد جوان‌گرایانه این دوره، گفت: کارگروه هشتادی‌ها (متولدین دهه ۸۰) را فعال کرده‌ایم تا روایت دفاع مقدس را با زبان خودشان و در فضاهای جدید مانند کافه‌ها و محافل هنری به پیش ببرند.

کیانی با تقدیر از تلاش‌های دکتر دهقان فرد رئیس بسیج جامعه پزشکی بوشهر و از پیشکسوتان جامعه پزشکی افزود: امیدواریم سومین کنگره ملی سرداران، نقطه عطفی در بازشناسی نقش بی‌بدیل مدافعان سلامت در هشت سال دفاع مقدس باشد.