به گزارش خبرنگار مهر در قم، مراسم تشییع پیکر مرحوم عبدالرزاق شیخ زین‌الدینی پدر شهید مهدی و مجید زین‌الدین صبح پنجشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان استان قم از مقابل گلزار شهدای شیخان قم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد.



بر اساس این گزارش، پس از انتقال پیکر مرحوم زین الدینی به حرم مطهر حضرت معصومه(س)، نماز میت به امامت آیت الله حسین نوری همدانی اقامه شد و این مرجع تقلید در سخنان کوتاهی به بیان خاطراتی از مرحوم زین الدینی در دوران تبعید در سقز، مبارزات سیاسی در زمان شکل گیری انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس پرداخت.



آیت الله نوری همدانی تلاش‌ها و فداکاری‌های مرحوم زین الدینی را تحسین برانگیز توصیف کرد و یادآور شد: آن مرحوم از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی ایران، با امام خمینی(ره) و انقلابیون همراهی می‌کرد و نقش بسزایی در هدایت مردم به تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی داشت.

همچنین پیکر مرحوم زین الدینی از حرم مطهر حضرت معصومه(س) به گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) منتقل شده و در جوار سردار رشید دوران دفاع مقدس شهید مهدی زین‌الدین به خاک سپرده شد.



مرحوم زین الدینی ظهر روز چهارشنبه همزمان با 28 صفر، سالروز رحلت جانگداز پیامبر عظیم‌الشان اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و سبط اکبر ایشان حضرت امام حسن مجتبی(ع) و در آستانه سالروز شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) پس از مدتها تحمل بیماری، در بیمارستان ولی عصر(عج) قم دار فانی را وداع گفت.



وی از مبارزان و پیشگامان دفاع از انقلاب اسلامی بوده و عمری را در زندان و تبعید گذراند و در سال‌های دفاع مقدس از فعالان کمک‌رسانی به رزمندگان اسلام و جبهه‌های حق علیه باطل بوده است.



مرحوم زین الدینی همچنین پس از حماسه عظیم دفاع مقدس، با سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در رفع آلام و مشکلات آنان بسیار ساعی بوده است.



بر اساس این گزارش شهید مهدی زین الدین فرمانده لشکر 17 علی بن ابیطالب(ع) و برادرش مجید که مسئول اطلاعات و عملیات تیپ 2 لشکر علی‌بن ابیطالب(ع) بود در 27 آبان سال 63 در آستانه 28 صفر به درجه رفیع شهادت نائل شدند.



مراسم بزرگداشت عبدالرزاق شیخ زین‌الدینی از سوی سپاه علی بن ابیطالب(ع) پنج‌شنبه شب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.