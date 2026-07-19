https://mehrnews.com/x3cBV2 ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۹ کد مطلب 6893026 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۹ صد و چهلویکمین شب مقاومت مردم محلات در شب شهادت حضرت رقیه(س) محلات- در این ویدئو صد و چهلویکمین شب مقاومت مردم محلات در شب شهادت حضرت رقیه (س) را ملاحظه می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6893026 کپی شد مطالب مرتبط ۱۴۱ شب ایستادگی و مقاومت مردم دیار آفتاب در حمایت از رهبری حضور حماسی خمینیها در صد و چهلمین شب حمایت از ولایت فقیه ضیاءآباد در یکصد و چهلویکمین شب؛ استقامت در امتداد شبهای حضور صد و چهلمین شب حضور مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه آبیک در شب ۱۴۱؛ حضور مردم روایت تداوم همبستگی برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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