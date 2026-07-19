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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۹

صد و چهل‌ویکمین شب مقاومت مردم محلات در شب شهادت حضرت رقیه(س)

صد و چهل‌ویکمین شب مقاومت مردم محلات در شب شهادت حضرت رقیه(س)

محلات- در این ویدئو صد و چهل‌ویکمین شب مقاومت مردم محلات در شب شهادت حضرت رقیه (س) را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6893026

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