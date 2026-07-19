https://mehrnews.com/x3cBV4 ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۶ کد مطلب 6893028 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۶ موج ۱۴۱ اجتماع حماسی ساوجیها در حمایت از ولایت فقیه ساوه- در این ویدئو موج ۱۴۱ اجتماع حماسی ساوجیها در حمایت از ولایت فقیه و میهن اسلامی را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6893028 کپی شد مطالب مرتبط ۱۴۱ شب ایستادگی و مقاومت مردم دیار آفتاب در حمایت از رهبری صد و چهلمین شب حضور مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه حضور حماسی خمینیها در صد و چهلمین شب حمایت از ولایت فقیه برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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