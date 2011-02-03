بیشترین و کمترین میزان باران بوشهر در شهرستانهای جم و گناوه است

زهرا راستگو در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: شهرستان جم با 146 میلی متر وشهرستان گناوه با 18 میلی متر بیشترین و کمترین میزان بارشهای اخیر در استان بوشهر را داشته است .

وی اضافه کرد: سامانه باران زایی که به مدت یک هفته استان بوشهر را تحت تاثیر قرار داده بود در کنگان 122 میلی متر، خورموج 105 میلی متر، دیر 93 میلی متر، عسلویه 81 میلی مترو اهرم 76 میلی متر بارش داشته است .