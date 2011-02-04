محورهای خوش ییلاق و فیروزکوه در استان سمنان مسدود است

رجب قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان با اشاره به وضعیت راه های ارتباطی استان سمنان گفت: بارش برف پیش از ظهر روز گذشته در محورهای استان قطع شده بود اما تا ساعت 4 بامداد امروز شاهد بوران و کولاک شدید در محورها بوده ایم.
وی با بیاناینکه محور فیروزکوه به سمنان از غروب گذشته از سمت تهران مسدود شده است، گفت: علی رغم تلاش ماموران راهداری در بازنگه داشتن محور سمنان به فیروزکوه به دلیل مسدود بودن این محور از سمت فیروزکوه تا بازگشایی محور از سوی راه و ترابری تهران این محور در استان سمنان هم مسدود است.
به گفته وی، محور خوش ییلاق نیز از شب گذشته مسدود شده و تردد در آن امکان پذیر نیست و ماموران راهداری استان برای بازگشایی محور شاهرود – خوش ییلاق در گردنه خوش ییلاق و کل محور در حال تلاش هستند.
وی با بیان اینکه تلاش ماموران راهداری و پلیس راه در بازگشایی محورهای مسدود استان تا قبل از ظهر امروز است، گفت: بقیه محورهای استان باز و تردد در آن با استفاده از زنجیر چرخ در مناطق کوهستانی امکان پذیر است.
قربان پور با بیان اینکه اکثر محورهای روستایی در دسترس بازگشایی شده است، گفت: با تلاش ماموران راهداری محورهای روستایی در مناطق کوهستانی که مسدود شده اند بازگشایی می شود.
مدیرکل راه و ترابری استان سمنان با اشاره به بارش برف تا 70 سانتی متر در برخی نقاط کوهستانی شهمیرزاد، کالپوش و خوش ییلاق گفت: با اتمام برف روبی در محورهای ترانزیتی استان، محورهای روستایی توسط ماموران راهداری برف روبی می شوند.
قربانپور تاکید کرد: رانندگانی که قصد تردد در مسیرهای استان را دارند با توجه به شرایط جوی به زنجیر چرخ مجهز شوند و وسایل گرم و امکانات اولیه را به همراه داشته باشند و به هشدارهای ماموران راهداری و پلیس راه توجه کنند.
وی با بیان اینکه 17 اکیپ راهداری زمستانی در راههای این استان مستقر شده اند که با بهره گیری از 131 دستگاه عمرانی در 12 راهدارخانه ثابت و 6 راه دارخانه موقت به ارائه خدمات به مسافرین می پردازند، تصریح کرد: علی رغم استفاده از امکانات مسقر شده راه و ترابری از امکانات برخی شهرداری ها و امکانات عمرانی و نیروهای پیمانکاران ملی و استانی در حوزه راه و ترابری برای بازگشایی محورهای استان نیز استفاده شده است.
مدیرکل راه و ترابری استان سمنان با بیان اینکه 210 نفر در عملیات بازگشایی محورهای استان سمنان در حال فعالیت هستند، گفت: بیش از 70 نفر بیش از نیروهای راهداری زمستانی در عملیات برف روبی روزهای اخیر شرکت داشته اند.
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