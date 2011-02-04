محورهای خوش ییلاق و فیروزکوه در استان سمنان مسدود است

رجب قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان با اشاره به وضعیت راه های ارتباطی استان سمنان گفت: بارش برف پیش از ظهر روز گذشته در محورهای استان قطع شده بود اما تا ساعت 4 بامداد امروز شاهد بوران و کولاک شدید در محورها بوده ایم.

وی با بیاناینکه محور فیروزکوه به سمنان از غروب گذشته از سمت تهران مسدود شده است، گفت: علی رغم تلاش ماموران راهداری در بازنگه داشتن محور سمنان به فیروزکوه به دلیل مسدود بودن این محور از سمت فیروزکوه تا بازگشایی محور از سوی راه و ترابری تهران این محور در استان سمنان هم مسدود است.

به گفته وی، محور خوش ییلاق نیز از شب گذشته مسدود شده و تردد در آن امکان پذیر نیست و ماموران راهداری استان برای بازگشایی محور شاهرود – خوش ییلاق در گردنه خوش ییلاق و کل محور در حال تلاش هستند.

وی با بیان اینکه تلاش ماموران راهداری و پلیس راه در بازگشایی محورهای مسدود استان تا قبل از ظهر امروز است، گفت: بقیه محورهای استان باز و تردد در آن با استفاده از زنجیر چرخ در مناطق کوهستانی امکان پذیر است.

قربان پور با بیان اینکه اکثر محورهای روستایی در دسترس بازگشایی شده است، گفت: با تلاش ماموران راهداری محورهای روستایی در مناطق کوهستانی که مسدود شده اند بازگشایی می شود.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان با اشاره به بارش برف تا 70 سانتی متر در برخی نقاط کوهستانی شهمیرزاد، کالپوش و خوش ییلاق گفت: با اتمام برف روبی در محورهای ترانزیتی استان، محورهای روستایی توسط ماموران راهداری برف روبی می شوند.

قربانپور تاکید کرد: رانندگانی که قصد تردد در مسیرهای استان را دارند با توجه به شرایط جوی به زنجیر چرخ مجهز شوند و وسایل گرم و امکانات اولیه را به همراه داشته باشند و به هشدارهای ماموران راهداری و پلیس راه توجه کنند .

وی با بیان اینکه 17 اکیپ راهداری زمستانی در راههای این استان مستقر شده اند که با بهره گیری از 131 دستگاه عمرانی در 12 راهدارخانه ثابت و 6 راه دارخانه موقت به ارائه خدمات به مسافرین می پردازند، تصریح کرد: علی رغم استفاده از امکانات مسقر شده راه و ترابری از امکانات برخی شهرداری ها و امکانات عمرانی و نیروهای پیمانکاران ملی و استانی در حوزه راه و ترابری برای بازگشایی محورهای استان نیز استفاده شده است.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان با بیان اینکه 210 نفر در عملیات بازگشایی محورهای استان سمنان در حال فعالیت هستند، گفت: بیش از 70 نفر بیش از نیروهای راهداری زمستانی در عملیات برف روبی روزهای اخیر شرکت داشته اند.