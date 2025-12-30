سرهنگ علیرضا بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انسداد محور دامغان به گلوگاه خبر داد و اظهار داشت: به علت بارش سنگین برف این محور تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی خواستار توجه مسافران به شرایط جوی و اعلام انسداد محورها شد و افزود: رانندگان از حضور در محورهای کوهستانی استان سمنان به طور جد پرهیز کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با تاکید بر اینکه محورهای مواصلاتی به سمت استان‌های شمالی مسدود هستند، ابراز داشت: این تصمیم برای توجه به امنیت جان مسافران اتخاذ شده است.

بسطامی نسبت به داشتن زنجیر چرخ تاکید کرد و افزود: رانندگی در شرایط نامساعد جوی توصیه نمی‌شود اما در صورت الزام سفر همراه داشتن تجهیزات زمستانی ضروری است.