خسارت 20 میلیارد ریالی سیل به جاده های روستایی

الله کرم جانی پور به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: محورهای ارتباطی 13 روستای این استان به دلیل بارش شدید برف و باران در هفته جاری قطع شده است و جاده های 50 روستا نیز آسیب دیده اند.

وی بیان کرد: این روستاها در شهرستانهای گچساران، کهگیلویه و بهمئی قرار دارند و راهداران مشغول بازگشایی آنها هستند.

معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: سرمای شدید و سخت گذری راهها از مهمترین مشکلات موجود برای بازگشایی محورهای ارتباطی روستایی در این استان است.

جانی پور با بیان اینکه 90 درصد از مناطق کهگیلویه و بویراحمد کوهستانی و سخت گذر است، یادآور شد: بیشترین خسارت وارد شده به محورهای ارتباطی روستایی مربوط به شهرستانهای گچساران و باشت بوده است.

وی روستاهای "جهاد آباد"، "سرآب نیز"، "نیمدور"، "آب چکاب" و "آب توت" در حوزه گچساران، "پل برم مامیون"، جاده "پیچاب" - "ده بزرگ"، "کلگان" و شهرک "تکیه" در باشت را از روستاهای مهمی عنوان کرد که سیل به محورها و ابنیه های آنها خسارت وارد کرده است.

معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: همچنین سیل خسارت زیادی نیز به محورهای ارتباطی روستاهای "شیتامونه"، "عروه"، "لیرتلخک"، "برم شیر"، "چم لپه دم عباسی" در شهرستان کهگیلویه، پلهای روستاهای "پشتکوه ملاطهماسب"،"بنه پیر" و محور "کت لیکک" در شهرستان بهمئی وارد کرده است.