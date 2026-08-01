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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴

وزش باد شدید در استان سمنان؛ دامغان و بسطام در صدر رکوردها

وزش باد شدید در استان سمنان؛ دامغان و بسطام در صدر رکوردها

سمنان- مدیرکل هواشناسی استان سمنان از وزش باد شدید در اقصی نقاط این استان خبر داد و گفت: سرعت وزش باد در دامغان و بسطام به ۶۸ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وزش بادهای شدید در اقصی نقاط استان سمنان طی ۲۴ ساعت منتهی به شنبه صبح، اعلام کرد: دامغان و بسطام با ۶۸ کیلومتر بر ساعت رکورد دار بیشترین سرعت وزش باد در استان را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: سرعت وزش باد در سمنان و شاهرود ۵۸ کیلومتر بر ساعت، گرمسار ۳۶، بیارجمند ۶۵، آرادان ۴۰ و ایوانکی ۴۳ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان اعلام کرد: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در میامی ۵۴، رضوان ۵۸، شهمیرزاد ۴۳، حسینان ۶۵، باغستان ۲۲ و کوهان ۳۶ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی با بیان اینکه سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت اخیر در مجن ۴۳ کیلومتر بر ساعت بوده است، ابراز داشت: سرعت وزش باد درمهیدشهر ۳۶، امیریه ۴۳، سرخه ۴۳، فرومد ۵۰ و قلعه نوخرقان ۲۵ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی افزود: سرعت وزش باد در کلاته خیج ۴۳، فولاد محله ۵۸، غدیر شاهرود ۵۰، گپرور ۴۷، آهوان ۴۷ و افتر ۴۰ کیلومتر بر ساعت بوده است.

کد مطلب 6905639

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