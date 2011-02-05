صادرات یک میلیارد لیتر بنزین ایران/ تولید 20 میلیون لیتر بنزین اروپایی تا تیر 90

به گزارش خبرنگار مهر از شازند اراک، سید مسعود میرکاظمی امروز در حاشیه افتتاح طرح توسعه پالایشگاه نفت امام خمینی(ره) شازند در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این اولین طرح پالایشگاهی در سطح پالایشگاه‌های موجود کشور به منظور بهبود کیفیت و بهینه سازی فرآیند تولید فراورده‌های مختلف نفتی است، گفت: در حال حاضر در پالایشگاه نفت شازند روزانه 4 میلیون لیتر بنزین تولید می‌شود که تا تیرماه سال آینده ظرفیت تولید بنزین در این پالایشگاه به 12 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

وزیر نفت با اعلام اینکه از امروز دو میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور افزوده شده است، تصریح کرد:‌ همچنین با بهره برداری از طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند ظرفیت تولید گازوئیل این واحد پالایشگاهی به 9 میلیون لیتر در روز افزایش می‌باید.



این عضو کابینه دولت از بهره برداری از طرح‌های بهینه سازی پالایشگاه های نفت تهران و آبادان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: همزمان با فرا رسیدن دهه فجر به شرکت ملی پالایشگاه و پخش فراورده‌های نفتی مجوزی برای صادرات یک میلیارد لیتر بنزین داده شده است.



وی با تاکید بر اینکه با بهره برداری از طرح‌های جدید پالایشگاهی مازاد تولید بنزین ایران افزایش قابل توجهی می‌یابد بیان کرد: همچنین از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا کنون متوسط مصرف بنزین کشور به 51 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.



رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت متوسط مصرف بنزین از ابتدای بهمن ماه جاری تا کنون را 46 میلیون لیتر در روز اعلام کرد و افزود: با توجه به کاهش مصرف و بهره برداری تدریجی از طرح‌های جدید بنزین سازی تا پایان سال جاری امکان صادرات یک میلیارد لیتر بنزین به کشورهای مختلف وجود دارد.



میرکاظمی از برنامه ریزی منظم برای بازاریابی بازارهای هدف صادرات بنزین ایران خبر داد و یادآور شد: ایران قصد دارد علاوه بر کشورهای همسایه به بازارهای فرامنطقه‌ای نیز بنزین و گازوئیل صادر کند.



وزیر نفت با بیان اینکه بر این اساس باید امکان صادرات 30 تا 35 میلیون لیتر بنزین از ایران تا پایان سال جاری فراهم شود، اظهار داشت: در حال حاضر مذاکرات با افغانستان برای فروش بنزین انجام شده و بخش خصوصی این کشور همسایه خرید بنزین از ایران را آغاز کرده است.



عضو کابینه دولت با بیان اینکه پیش بینی می شود تا تیر ماه سال آینده در مجموع ظرفیت تولید بنزین با کیفیت یورو 5 ایران به 20 میلیون لیتر در روز افزایش یابد بیان کرد: از سوی دیگر در شرایط فعلی حجم ذخایر استراتژیک بنزین کشور در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد.



این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت در پایان با بیان اینکه بر اساس برنامه زمانبندی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه 90 درصد ساخت تجهیزات صنعت نفت توسط سازندگان داخلی انجام شود و ایران به یکی از صادر کنندگان خدمات و تجهیزات صنایع نفت و گاز تبدیل شود، خاطر نشان کرد: در مجموع در دهه فجر امسال بیش از 2.5 میلیارد دلار پروژه های مختلف گازی ، پتروشیمیایی و طرح توسعه میادین نفتی به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

