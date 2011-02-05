10 موزه در گلستان دایر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی عصر شنبه در مراسم افتتاح موزه شهرستان گمیشان گفت: تاکنون 25میلیارد و 574میلیون ریال برای اجرای عملیات مرمت و تجهیز موزه های استان هزینه شده است.



وی اظهار داشت: دو پروژه مرمت و تجهیز موزه مینودشت و موزه گمیشان (خانه گوکلانی ها) در ایام دهه فجر امسال در استان افتتاح شد.

وی با بیان اهمیت نقش موزه ها در جلب و جذب گردشگر و توسعه و رونق استان، افزایش تعداد موزه های گلستان را ضروری دانست.

فعالی افزود: با توجه به وجود موزه شهرگرگان به عنوان موزه سنگ، تاکنون در کاخ موزه گرگان مبلغ یک میلیارد و 196میلیون ریال، در موزه مردم شناسی علی آباد کتول مبلغ 800 میلیون ریال و در موزه صنایع دستی گنبد کاووس پنج میلیارد و 199میلیون ریال، موزه حیات وحش علی آباد کتول یک میلیارد و 195میلیون ریال و در موزه صنایع دستی گرگان چهار میلیارد و 484میلیون ریال جهت مرمت و تجهیز هزینه شده است.

وی ادامه داد: همچنین مبلغ هزینه انجام شده جهت مرمت و تجهیز موزه مینودشت یک میلیارد و 400میلیون ریال و در موزه گمیشان یک میلیارد و 900میلیون ریال است.

فعالی تصریح کرد: درموزه مردم شناسی آزادشهر یک میلیارد و 800 میلیون ریال و درموزه مردم شناسی رامیان نیز یک میلیارد و 100 میلیون ریال درحال هزینه است.

وی اظهار امیدواری کرد: با افتتاح و راه اندازی این موزه ها، ضمن افزایش گردشگر و رونق صنعت گردشگری، فرهنگ و اصالت و تمدن هفت هزار ساله این منطقه بیش از پیش حفظ شود.