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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۵۵

10 موزه در گلستان دایر است

10 موزه در گلستان دایر است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: با پایان مرمت و تجهیز سه موزه در گنبد، آزادشهر و رامیان، تعداد موزه های استان به 10 موزه می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی عصر شنبه در مراسم افتتاح موزه شهرستان گمیشان گفت: تاکنون 25میلیارد و 574میلیون ریال برای اجرای عملیات مرمت و تجهیز موزه های استان هزینه شده است. 
  
وی اظهار داشت: دو پروژه مرمت و تجهیز موزه مینودشت و موزه گمیشان (خانه گوکلانی ها) در ایام دهه فجر امسال در استان افتتاح شد.

وی با بیان اهمیت نقش موزه ها در جلب و جذب گردشگر و توسعه و رونق استان، افزایش تعداد موزه های گلستان را ضروری دانست.
 
فعالی افزود: با توجه به وجود موزه شهرگرگان به عنوان موزه سنگ، تاکنون در کاخ موزه گرگان مبلغ یک میلیارد و 196میلیون ریال، در موزه مردم شناسی علی آباد کتول مبلغ 800 میلیون ریال و در موزه صنایع دستی گنبد کاووس پنج میلیارد و 199میلیون ریال، موزه حیات وحش علی آباد کتول یک میلیارد و 195میلیون ریال و در موزه صنایع دستی گرگان چهار میلیارد و 484میلیون ریال جهت مرمت و تجهیز هزینه شده است.
 
وی ادامه داد: همچنین مبلغ هزینه انجام شده جهت مرمت و تجهیز موزه مینودشت یک میلیارد و 400میلیون ریال و در موزه گمیشان یک میلیارد و 900میلیون ریال است.
 
فعالی تصریح کرد: درموزه مردم شناسی آزادشهر یک میلیارد و 800 میلیون ریال و درموزه مردم شناسی رامیان نیز یک میلیارد و 100 میلیون ریال درحال هزینه است.
 
وی اظهار امیدواری کرد: با افتتاح و راه اندازی این موزه ها، ضمن افزایش گردشگر و رونق صنعت گردشگری، فرهنگ و اصالت و تمدن هفت هزار ساله این منطقه بیش از پیش حفظ شود.
کد مطلب 1246383

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