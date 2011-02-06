به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محسن یوسف‌بیک مجری و بازیگر نقش هوشیار در مجموعه هشیار و بیدار عصر شنبه در آسایشگاهی در منطقه حصار کرج درگذشت.



وی که مبتلا به بیماری فراموشی بود از یکسال پیش تا کنون در یکی از آسایشگاههای خصوصی استان البرز اقامت داشت که بعد از ظهر 16 بهمن ماه و در سن 70 سالگی پس از سپری کردن ی دوره بیماری درگذشت.



محسن یوسف‌بیک در نقش "هوشیار" همراه با علیرضا خمسه در نقش "بیدار" اجرای مسابقه "هوشیار و بیدار" را برعهده داشتند که در زمان پخش خود یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان بود.



زنده‌یاد محسن یوسف‌بیک حضور در چند فیلم سینمایی و تلویزیونی را نیز در کارنامه هنری خود داشت که از آن جمله می توان به در انتظار شیطان( در سال ۱۳۶۶)، مأموریت(سال ۱۳۶۵) و مدرک جرم(سال ۱۳۶۴) اشاره کرد.