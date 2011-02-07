آموزش در کاهش رفتارهای پرخطر زندانیان موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فریدون کیان پور صبح دوشنبه در دوره آموزشی خانواده مددجویان زندانهای همدان که با حضور50 نفر از خانواده این مددجویان برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزشی در راستای افزایش آگاهی و دانش خانواده مددجویان نقش بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه همسران مددجویان باید در نبود پدر خانواده، فرزندان خود را مدیریت و با امید به آینده و بها دادن به معنویات فرزندان صالحی را به جامعه تحویل دهند، گفت: آگاه بودن این افراد از تهدیدها در جلوگیری از منحرف شدن آنها ضروری است.

مشاور مدیر کل و مسئول مددکاری اداره کل زندانهای همدان نیز با تاکید بر توجه به بهداشت روانی خانواده ها اظهار داشت: اصول مختلفی بر روابط خانواده ها حاکم است که می تواند عامل هدایت یا انضباظ یک خانواده باشند.

شهریار عبدالملکی گفت: مهمترین عامل کنترل و کاهش آسیب اجتماعی توجه به معنویت در زندگی خانوادگی است.

وی افزود: توجه به شایستگی و رعایت کردن ارزش و احترام اعضای خانواده عامل موثر در تامین بهداشت روان خانواده ها است.

در این برنامه به شش نفر از همسران مددجویان به قید قرعه هدایایی اهداو به تمام شرکت کنندگان در این دوره تا سقف هر خانوار 200 هزار ریال کمک نقدی پرداخت شد.