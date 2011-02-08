  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

عشایر گلستان 350 هزار هکتار قلمرو زیستی دارند

عشایر گلستان 350 هزار هکتار قلمرو زیستی دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور عشایری گلستان، قلمرو زیستی عشایر استان را حدود 350 هزار هکتار اعلام کرد.

رضا علیپوری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: جامعه عشایری استان گلستان را دو تیپ از عشایر کوچنده اکراد (شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی) و عشایر کوچنده تراکمه تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: قلمرو زیستی این عشایر حدود 350 هزار هکتار از مراتع شهرستانهای گنبد، کلاله و مراوه تپه را در بر می گیرد.

علیپوری افزود: مدیریت امور عشایری استان رسالت خدمت رسانی به عشایر را به عهده دارد و در حال حاضر در راستای ساماندهی به زندگی عشایر در حدود وظایف خویش اقدماتی را در قالب 2 طرح عمده  اجرا می کند.

وی خاطرنشان کرد: طرح ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان و  طرح عملیات اجرایی اسکان از جمله طرحهایی است که اجرا می شود.

مدیر امور عشایری گلستان افزود: راهسازی و راه گشایی عشایری، بهسازی و لوله کشی چشمه سارها و احداث آب انبارها و آبرسانی، تکمیل و احداث بندهای خاکی و سنگی و  ارائه خدمات مصرفی از قبیل تامین نفت سفید، آب آشامیدنی و شرب دام و گاز مایع و ... از جمله پروژه های در دست اقدام است.
 
وی گفت: جامعه عشایری کوچنده مدت پنج ماه از سال را در مناطق قشلاقی استان گلستان و مابقی سال را در مناطق ییلاقی استان خراسان شمالی بسر می برند.
کد مطلب 1248702

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها