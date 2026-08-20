به گزارش خبرنگار مهر، عباس اعتمادی‌پور ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فراخوان چهارمین رویداد رسانه‌ای «نون» به‌زودی از سوی دبیرخانه منتشر خواهد شد، ادامه داد: دبیرخانه این رویداد با تعیین محور ویژه «روایت مقاومت، تاب‌آوری و بازسازی صنعت انرژی در جنگ تحمیلی سوم»، از خبرنگاران، عکاسان، مستندسازان و تولیدکنندگان محتوا دعوت می‌کند تا آثار خود را با نگاهی مستند به روند استمرار تولید و احیای زیرساخت‌های حیاتی انرژی ارسال کنند.

دبیر چهارمین رویداد رسانه‌ای «نون» با اشاره به برگزاری این رویداد در دو بخش عمومی و ویژه، در تشریح محورهای بخش عمومی توضیح داد: در این بخش سرفصل‌های «مدیریت بحران»، «نوآوری و خوداتکایی»، «توسعه زیرساخت‌ها»، «مسئولیت اجتماعی و محیط‌زیست»، «بهره‌وری انرژی» و «روایت پیشرفت در حوزه سرمایه انسانی» به‌عنوان زمینه‌های اصلی رقابت تعیین شده‌اند.

وی با اشاره به بخش ویژه این رویداد رسانه ای ،تصریح کرد: در بخش «روایت مقاومت»، آثاری که با رویکردی مستند به بازنمایی تلاش‌های جهادی در مسیر بازسازی صنعت و حفظ پایداری شبکه انرژی کشور پرداخته‌اند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

اعتمادی‌پور تاکید کرد: این رویداد به‌طور اختصاصی بر حوزه انرژی متمرکز شده و به‌دنبال ثبت دقیق فرایند خوداتکایی و اقتدار ملی در شرایطی است که بازسازی زیرساخت‌های انرژی، اولویت نخست کشور محسوب می‌شود.