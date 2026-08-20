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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

چهارمین رویداد رسانه‌ای «نون» با محوریت انرژی برگزار می‌شود

چهارمین رویداد رسانه‌ای «نون» با محوریت انرژی برگزار می‌شود

بوشهر- دبیر چهارمین رویداد رسانه‌ای «نون» گفت: این دوره از رویداد در سطح ملی و با محوریت انرژی و تمرکز بر روایت بازسازی و تاب‌آوری صنعت انرژی در مواجهه با شرایط ویژه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اعتمادی‌پور ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فراخوان چهارمین رویداد رسانه‌ای «نون» به‌زودی از سوی دبیرخانه منتشر خواهد شد، ادامه داد: دبیرخانه این رویداد با تعیین محور ویژه «روایت مقاومت، تاب‌آوری و بازسازی صنعت انرژی در جنگ تحمیلی سوم»، از خبرنگاران، عکاسان، مستندسازان و تولیدکنندگان محتوا دعوت می‌کند تا آثار خود را با نگاهی مستند به روند استمرار تولید و احیای زیرساخت‌های حیاتی انرژی ارسال کنند.

دبیر چهارمین رویداد رسانه‌ای «نون» با اشاره به برگزاری این رویداد در دو بخش عمومی و ویژه، در تشریح محورهای بخش عمومی توضیح داد: در این بخش سرفصل‌های «مدیریت بحران»، «نوآوری و خوداتکایی»، «توسعه زیرساخت‌ها»، «مسئولیت اجتماعی و محیط‌زیست»، «بهره‌وری انرژی» و «روایت پیشرفت در حوزه سرمایه انسانی» به‌عنوان زمینه‌های اصلی رقابت تعیین شده‌اند.

وی با اشاره به بخش ویژه این رویداد رسانه ای ،تصریح کرد: در بخش «روایت مقاومت»، آثاری که با رویکردی مستند به بازنمایی تلاش‌های جهادی در مسیر بازسازی صنعت و حفظ پایداری شبکه انرژی کشور پرداخته‌اند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

اعتمادی‌پور تاکید کرد: این رویداد به‌طور اختصاصی بر حوزه انرژی متمرکز شده و به‌دنبال ثبت دقیق فرایند خوداتکایی و اقتدار ملی در شرایطی است که بازسازی زیرساخت‌های انرژی، اولویت نخست کشور محسوب می‌شود.

کد مطلب 6922256

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