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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

موج جدید گرما در راه بوشهر است؛ تداوم تلاطم دریا و نفوذ گردوغبار

موج جدید گرما در راه بوشهر است؛ تداوم تلاطم دریا و نفوذ گردوغبار

بوشهر- کارشناس هواشناسی بوشهر از تداوم تلاطم دریا و احتمال نفوذ گردوغبار به سواحل استان خبر داد و گفت: موج گرمایی جدید از روز دوشنبه وارد استان می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتا شدید شمال غربی تا بامداد روز جمعه، تلاطم دریا و نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای به سواحل شمالی پیش‌بینی می‌شود و از روز جمعه تا روز یکشنبه در سطح استان افزایش رطوبت و شرجی هوا، در ارتفاعات رشد ابر و احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی به شکل وزش تندباد لحظه‌ای و رگبار و رعد و برق مورد انتظار است

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از روز دوشنبه با ورود موج گرمایی جدید دمای هوا در اغلب نقاط استان افزایش محسوس خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و طی امروز در مناطق شمالی و مرکزی و روی دریا احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد امروز غالباً شمال غربی، با سرعت۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و در سواحل شمالی و مرکزی ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت، از فردا صبح متغیر با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل شمالی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتیمتر، از فردا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 6922147

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