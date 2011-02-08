اسامی برگزیدگان جایزه کتاب سال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دراین دوره بیست هزار اثر بررسی شد و در نهایت 56 اثر به عنوان آثار برگزیده وشایسته تقدیر معرفی شدند.

اسامی برگزیدگان بیست و هشتمین دوره جایزه کتاب سال به شرح زیر است:

1. کلیات

الف. فهرست‌نویسی

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی آیت‌الله گلپایگانی، تألیف ابوالفضل حافظیان و علی صدرایی‌نیا



2. فلسفه و روانشناسی

الف. فلسفه اسلامی

قواعد عقلی در قلمرو روایات، تألیف جواد خرمیان ‌اصفهانی



3. دین

الف. علوم‌روایی

نزهه الابصار و محاسن الآثار، تألیف ابی الحسن علی بن مهدی الطبری المامطیری و تصحیح محمدباقر محمودی



ب. فقه و اصول

انیس المجتهدین (فی علم الاصول)،‌ تألیف محمدمهدی نراقی، تصحیح نعمت‌الله جلیلی و غلامرضا نقی، ولی‌الله قربانی

فقه و مصلحت‌ تألیف ابوالقاسم علی‌دوست



ج. کلام

موسوعه الامامه فی نصوص اهل السنه، تألیف سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، تصحیح سید محمود مرعشی و محمد اسفندیاری



د. عرفان و تصوف

مبانی و اصول عرفان نظری، تألیف سید یدالله یزدان‌پناه



هـ. ادیان دیگر

ادبیات گنوسی، تألیف استوارت هالروید، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق



4. علوم اجتماعی

الف. مدیریت

دانشنامه کارآفرینی،شورای علمی جهانگیر یداللهی فارسی و دیگران



5. زبان

الف. گویش‌های لهجه‌ای

فرهنگ توصیفی گونه‌های زبانی ایران، تألیف بانو ایران کلباسی



6. علوم خالص

الف. فیزیک

فیزیک مفهومی، تألیف پل جی. هیوئیت، ترجمه منیژه رهبر



ب. زیست‌شناسی

بوم‌شناسی: مطالعه تجربی توزیع و فراوانی، تألیف چارلز جی. کربز؛ ترجمه سیدعبدالحسین وهاب‌زاده‌مرتضوی



7. علوم کاربردی

الف. پزشکی

ژنتیک مولکولی پزشکی در هزاره سوم / تألیف محمدرضا نوری‌دلویی



ب. دامپزشکی

بهداشت گوشت، تألیف جوزف گریسی، دیوید س. کالینز، روبرت هیوی، ترجمه امید خانقاهی‌ابیانه، نوردهر رکنی، جمیله سالارآملی، علی فضل‌آرا، یوسف قراچه‌داغی، محمدجواد قراگزلو و نگین نوری



8. هنر

الف. معماری

مکان‌های عمومی، فضاهای شهر: ابعاد گوناگون طراحی شهری، مؤلفان متیو کارمونا، تیم هیت، تنر اک و استیون تیسدل، ترجمه فریبا قرائی ‌فتح‌آبادی، مهشید شکوهی، زهرا اهری و اسماعیل صالحی



ب. تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی، تألیف ویلیام مک آردل، فرانک کچ، ویکتورکچ، ترجمه اصغر خالدان



9. ادبیات

الف. متون قدیم

تاریخ بیهقی، تألیف ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، تصحیح محمدجعفر یاحقی و سیدمهدی



بخش ویژه ترجمه‌های قرآن

ترجمه قرآن کریم، سیدجلال‌الدین مجتبوی.