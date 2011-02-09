مدارس قرآنی به 50 هزار مدرسه می رسد/ نهضت قرآنی در راه

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام حمید محمدی عصر سه شنبه در گردهمایی موسسات قرآنی لرستان با بیان اینکه قرآن حقیقتی نورانی است که تنزیل شده است، اظهار داشت: این کتاب الهی دو رسالت دارد که یکی از رسالت های آن شفا و دیگری رحمت است.

وی با بیان اینکه رسالت شفا قرآن در راستای رفع هر گونه بیماری و مرض از جمله بیماریهای روحی، عقلانی و جهالت است، بیان داشت: رسالت شفاء قرآن یک نوع پاکسازی و پالایش روح از هرگونه ناپاکی است.

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور قرآنی ادامه داد: همچنین رسالت رحمت قرآن نیز در واقع یک نوسازی، آرایش و پیرایش وجود به پاکیها، طراوتها و نورها است.

قرآن مانند باران پاک و حیات آفرینی است

حجت الاسلام محمدی با تاکید بر اینکه هر کس خود را در شعاع تابش تنزیل قرآن قرار دهد، از شفاء قرآن بهره مند خواهد شد، ادامه داد: قرآن مانند باران پاک و حیات آفرینی است که مایه شکوفایی حیات می شود.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه ما در جامعه به دنبال توسعه فرهنگ قرآنی هستیم، افزود: توسعه فرهنگ قرآنی مانند یک مثلث است که سه رکن دارد، یکی از ارکان این توسعه، شناخت قرآن است که بدون آن نمی توان به توسعه فرهنگ قرآنی دست یافت.

وی با بیان اینکه دومین رکن توسعه فرهنگ قرآنی، ایمان به قرآن است، ادامه داد: خود ایمان نیز دو رکن کلیدی دارد که یکی از آنها شناخت و دیگری عشق و شور و محبت است.

رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور تصریح کرد: مومن واقعی کسی است که از این دو رکن ایمان یعنی شناخت و محبت برخوردار باشد.

بسیاری از فارغ التحصیلان قرآنی فاقد رفتار قرآنی هستند

حجت الاسلام محمدی ادامه داد: این در حالیست که بسیاری از فارغ التحصیلان قرآنی ما فاقد شناخت ایمان و رفتار قرآنی هستند.

وی سومین رکن توسعه فرهنگ قرآن را ارزشمندی قرآن دانست و گفت: جامعه ای می تواند خود را قرآنی تلقی کند که حق قرآن و حق تلاوت آن را بدرستی ادا کرده باشد.

رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور با بیان اینکه وظیفه ای که ما نسبت به قرآن داریم باید منتهی شود به اینکه فرهنگ قرآنی ترویج داده شود، افزود: متولیان قرآنی باید با قرآن رفتار مناسب قرآنی داشته باشند نه اینکه زندگی خود را بر مبنای قران بچرخانند.

هشدار نسبت به آباد کردن دنیا با امرار معاش از طریق قرآن

حجت الاسلام محمدی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم دنیایمان را با امرار معاش از طریق قرآن آباد کنیم و مسیر رفاه خود را مسیر قرآن قرار دهیم کاری بسیار خطرناک است و اولین اثر منفی این امر، رفع نورانیت از فعالیت قرآن است.

وی خطاب به فعالان قرآنی ادامه داد: مسیری که ما وارد آن شده ایم مسیری بسیار دشوار است پس باید خیلی مراقب اهداف و نیات خود برای ورود به این عرصه باشیم.

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور قرآنی بیان داشت: نباید خواندن قرآن برای ما امری عادی شود بلکه باید با تدبر در آیات قرآنی آنها را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.

حجت الاسلام محمدی با تاکید بر اینکه کسانی می توانند از طریق قرآن به بهشت را پیدا کنند که قرآن هادی آنها باشد، عنوان کرد: قرآن هدایتگر است و هدایت می کند به چیزی که اقوم است و این بدان معنی است که قران پایدارتر از هر چیز دیگر است.

وی با بیان اینکه در عالم وجود جریانات سه گروهند، ادامه داد: یکی از آنها جریانات غایب هستند که همگی آنها اهل جهنمند و جریان دیگر که همان جریان اقوم است، جریان ولایت است و همه اهالی این جریان، متصلین به ولایت الله هستند.

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور قرآنی افزود: برای رسیدن به این جریان اقوم ما باید از همه مسایل دم دستی عبور کنیم و به اهداف بالاتر برسیم.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه هر مومنی فاقد برنامه برای خود باشد در واقع فاقد ایمان است، تصریح کرد: کسانیکه به جامعه قرآنی ورود پیدا کرده اند باید موضوع برنامه ریزی را در زندگیشان لحاظ کنند.

زبان بین المللی قرآن همان آهنگ قرآن است

وی همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه چیزی که در حیطه شناخت قرآن باید به آن توجه کنیم بحث روخوانی و مفاهیم قرآن است، تصریح کرد: آهنگ و زیباخوانی قرآن خودش یک هدف برای ماست چرا که زبان بین المللی قرآن همان آهنگ قرآن است.

رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور با یادآوری اینکه بواسطه شنیدن همین آهنگ قرآن بسیاری از کافران به اسلام روی آورده اند، بیان داشت: خداوند نیز در قرآن به این امر تاکید داشته است که قرآن زیبا خوانده شود.

حجت الاسلام محمدی تصریح کرد: قرآن با معارف خود عقل ها را تحت تاثیر قرار می دهد و با آهنگش قلبها را مسخر خویش می سازد.

وی یکی دیگر از زیر ساخت های فهم قران را معانی آن دانست و گفت: در واقع هر قرآن خوانی که عربی نداند و معانی را نفهمد کارش آب در هاون کوبیدن است.

رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور از مدیران مسئول موسسات قرآنی خواست برای عامه مردم یک دوره صرف و نحو مقدماتی بگذارند چرا کها این امر، سرعت و فهم مفاهیم قرآنی را افزایش می دهد.

حمایت وزارت ارشاد از دوره های صرف و نحو مقدماتی قرآن

حجت الاسلام محمدی با تشریح برنامه های مرکزهماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور در این بخش، بیان داشت: ما از امسال موضوعی را که به طور ویژه حمایت می کنیم همین صرف و نحو مقدماتی ساده قرآن خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت تدبر در آیات قرآن از سوی قرآن آموزان تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که مدیران مسئول موسسات قرآنی باید به آن توجه داشته باشند، ترویج دوره های جدید قرآن و هنر است.

مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور با تاکید بر اینکه متولیان موسسات قرآنی باید مفاهیم قرآن را هنری بیان کنند، تصریح کرد: باید تلاش کرد تا قرآن آموزان را به سمت هنری شدن و هنرمندان را به سمت قرآنی شدن هدایت کنیم.

حجت الاسلام محمدی با تاکید بر اینکه ما باید در کل کشور سه میلیون حافظ قرآن را تربیت کنیم، ادامه داد: با این اوصاف به طور متوسط باید صد هزار حافظ قرآن را در استان لرستان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 10 هزار مدرسه قرآنی در کشور راه اندازی شده است، یادآور شد: در آینده ای نه چندان دور این تعداد مدارس قرآنی به 50 هزار مدرسه قرآنی خواهد رسید.

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور قرآنی و رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور یادآور شد: با استمرار اینروند من معتقدم تا 5 سال دیگر انقلاب بزرگ قرآن آموزی در کشور شکل خواهد گرفت.